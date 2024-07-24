24 июля 2024

Кремлев объявил о начале расследования против главы МОК Баха

© Служба новостей «URA.RU»
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Умар Кремлев хочет расследовать преступления главы МОК
Умар Кремлев хочет расследовать преступления главы МОК Фото:

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев анонсировал начало общественного расследования в отношении главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и его команды. Их хотят обвинить в коррупции и давлении на членов МОК.

«... Мы требуем от Томаса Баха и его команды немедленно подать в отставку. МОК значительно деградировал, перестав быть организацией, объединяющей спортсменов и служащей нашему спорту... Будет проведено расследование, [в ходе которого мы укажем] все коррупционные схемы, давления и угрозы», — сказал Кремлев в своем обращении, опубликованном в его telegram-канале.

Кремлев также выразил намерение провести реформу МОК после «очищения» его от «гиен», обещая принадлежность всех доходов комитета спортсменам, введение призов на Олимпиаде и бесплатное проживание и перелеты для участников. Выборы нового президента МОК, по словам Кремлева, будут проведены демократично и прозрачно.

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев анонсировал начало общественного расследования в отношении главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и его команды. Их хотят обвинить в коррупции и давлении на членов МОК. «... Мы требуем от Томаса Баха и его команды немедленно подать в отставку. МОК значительно деградировал, перестав быть организацией, объединяющей спортсменов и служащей нашему спорту... Будет проведено расследование, [в ходе которого мы укажем] все коррупционные схемы, давления и угрозы», — сказал Кремлев в своем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Кремлев также выразил намерение провести реформу МОК после «очищения» его от «гиен», обещая принадлежность всех доходов комитета спортсменам, введение призов на Олимпиаде и бесплатное проживание и перелеты для участников. Выборы нового президента МОК, по словам Кремлева, будут проведены демократично и прозрачно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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