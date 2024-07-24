24 июля 2024

Ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион взяли на себя неонацисты

© Служба новостей «URA.RU»
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Неонацисты из запрещенной в РФ террористической группировки взяли ответственность за убийство Фарион
Неонацисты из запрещенной в РФ террористической группировки взяли ответственность за убийство Фарион Фото:

Неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power (запрещена на территории РФ) взяла на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом сообщил украинский телеканал "Прямой".

"Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение National-Socialism/White Power", — сообщил канал. Также сообщается о том, что преступная группировка опубликовала видео, на котором, как утверждают сами неонацисты, запечатлен момент убийства Фарион.

Ранее стало известно о нападении на экс-депутата Верховной Рады во Львове. Общественница скончалась в реанимации. Позднее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением и пообещал найти виновников в убийстве Фарион. Как отреагировали в России на убийство экс-депутата Рады — в материале URA.RU.

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Неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power (запрещена на территории РФ) взяла на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом сообщил украинский телеканал "Прямой". "Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение National-Socialism/White Power", — сообщил канал. Также сообщается о том, что преступная группировка опубликовала видео, на котором, как утверждают сами неонацисты, запечатлен момент убийства Фарион. Ранее стало известно о нападении на экс-депутата Верховной Рады во Львове. Общественница скончалась в реанимации. Позднее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением и пообещал найти виновников в убийстве Фарион. Как отреагировали в России на убийство экс-депутата Рады — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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