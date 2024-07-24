Ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион взяли на себя неонацисты

Неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power (запрещена на территории РФ) взяла на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом сообщил украинский телеканал "Прямой".
"Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение National-Socialism/White Power", — сообщил канал. Также сообщается о том, что преступная группировка опубликовала видео, на котором, как утверждают сами неонацисты, запечатлен момент убийства Фарион.
Ранее стало известно о нападении на экс-депутата Верховной Рады во Львове. Общественница скончалась в реанимации. Позднее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением и пообещал найти виновников в убийстве Фарион. Как отреагировали в России на убийство экс-депутата Рады — в материале URA.RU.
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