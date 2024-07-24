24 июля 2024

Родственники не могут вывезти из Турции тюменку, которая впала в кому

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка впала в кому в Турции
Тюменка впала в кому в Турции Фото:

Тюменка Наталья Герасимова из-за сердечного приступа впала в кому во время отдыха в Турции. По словам ее дочерей — Юлии Санниковой и Марии Герасимовой — женщину не отдают из больницы для перевозки в Россию, пока родственники не выплатят долг, который страховая компания отказалась закрывать. Девушки записали видеообращение к главе МИД Сергею Лаврову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи.

«Мама находится в коме в стабильно тяжелом состоянии. Продолжать лечение в Турции нет возможности и нет смысла, так как ее там не лечат а только поддерживают состояние препаратами. Маму нужно срочно вернуть в Россию… Мы нашли клинику, которая готова предоставить лечение нашей маме в Москве… Нам не отдают маму, пока мы не закроем долг в Турции — это более 20 тысяч долларов. Страховая компания отказывается помогать в выплатах и не предоставляет никаких официальных документов, которые бы подтвердили, что случай не страховой. Для нашей семьи это неподъемная сумма, мы просим вас о помощи», — говорят Санникова и Герасимова в видео.

Также они рассказали 72.RU, что за каждые сутки пребывания Натальи Герасимовой в больнице Турции врачи требуют еще по тысяче долларов. При этом изначально тюменкам говорили, что на страховом счету есть 40 тысяч долларов, которые покрывают лечение и еще остаются на транспортировку.

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Тюменка Наталья Герасимова из-за сердечного приступа впала в кому во время отдыха в Турции. По словам ее дочерей — Юлии Санниковой и Марии Герасимовой — женщину не отдают из больницы для перевозки в Россию, пока родственники не выплатят долг, который страховая компания отказалась закрывать. Девушки записали видеообращение к главе МИД Сергею Лаврову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. «Мама находится в коме в стабильно тяжелом состоянии. Продолжать лечение в Турции нет возможности и нет смысла, так как ее там не лечат а только поддерживают состояние препаратами. Маму нужно срочно вернуть в Россию… Мы нашли клинику, которая готова предоставить лечение нашей маме в Москве… Нам не отдают маму, пока мы не закроем долг в Турции — это более 20 тысяч долларов. Страховая компания отказывается помогать в выплатах и не предоставляет никаких официальных документов, которые бы подтвердили, что случай не страховой. Для нашей семьи это неподъемная сумма, мы просим вас о помощи», — говорят Санникова и Герасимова в видео. Также они рассказали 72.RU, что за каждые сутки пребывания Натальи Герасимовой в больнице Турции врачи требуют еще по тысяче долларов. При этом изначально тюменкам говорили, что на страховом счету есть 40 тысяч долларов, которые покрывают лечение и еще остаются на транспортировку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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