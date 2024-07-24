Родственники не могут вывезти из Турции тюменку, которая впала в кому

Тюменка Наталья Герасимова из-за сердечного приступа впала в кому во время отдыха в Турции. По словам ее дочерей — Юлии Санниковой и Марии Герасимовой — женщину не отдают из больницы для перевозки в Россию, пока родственники не выплатят долг, который страховая компания отказалась закрывать. Девушки записали видеообращение к главе МИД Сергею Лаврову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи.
«Мама находится в коме в стабильно тяжелом состоянии. Продолжать лечение в Турции нет возможности и нет смысла, так как ее там не лечат а только поддерживают состояние препаратами. Маму нужно срочно вернуть в Россию… Мы нашли клинику, которая готова предоставить лечение нашей маме в Москве… Нам не отдают маму, пока мы не закроем долг в Турции — это более 20 тысяч долларов. Страховая компания отказывается помогать в выплатах и не предоставляет никаких официальных документов, которые бы подтвердили, что случай не страховой. Для нашей семьи это неподъемная сумма, мы просим вас о помощи», — говорят Санникова и Герасимова в видео.
Также они рассказали 72.RU, что за каждые сутки пребывания Натальи Герасимовой в больнице Турции врачи требуют еще по тысяче долларов. При этом изначально тюменкам говорили, что на страховом счету есть 40 тысяч долларов, которые покрывают лечение и еще остаются на транспортировку.
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