Обвиняемый в подрыве машины в Москве был одним из лучших учеников школы

Обвиняемый в подрыве Toyota Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков в школьные годы был одним из лучших учеников. Об этом указано на сайте лицея, где учился мужчина.
«Поздравляем Серебрякова Евгения, ученика 11 „В“ класса МБОУ Лицея. <...> ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», — передает РИА Новости сообщение с сайта лицея. Там же указано, что Серебряков неоднократно становился призером различных школьных конкурсов по истории.
Автомобиль Toyota был подорван 24 июля на парковке на улице Синявинская. Ранено два человека. Силовики уже задержали предполагаемого подрывника. URA.RU собрало всю информацию о мужчине.
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