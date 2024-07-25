Обвиняемый в подрыве машины в Москве был одним из лучших учеников школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Серебряков становился призером конкурсов по истории (архивное фото)
Серебряков становился призером конкурсов по истории (архивное фото) Фото:

Обвиняемый в подрыве Toyota Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков в школьные годы был одним из лучших учеников. Об этом указано на сайте лицея, где учился мужчина. 

«Поздравляем Серебрякова Евгения, ученика 11 „В“ класса МБОУ Лицея. <...> ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», — передает РИА Новости сообщение с сайта лицея. Там же указано, что Серебряков неоднократно становился призером различных школьных конкурсов по истории. 

Автомобиль Toyota был подорван 24 июля на парковке на улице Синявинская. Ранено два человека. Силовики уже задержали предполагаемого подрывника. URA.RU собрало всю информацию о мужчине. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвиняемый в подрыве Toyota Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков в школьные годы был одним из лучших учеников. Об этом указано на сайте лицея, где учился мужчина.  «Поздравляем Серебрякова Евгения, ученика 11 „В“ класса МБОУ Лицея. <...> ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», — передает РИА Новости сообщение с сайта лицея. Там же указано, что Серебряков неоднократно становился призером различных школьных конкурсов по истории.  Автомобиль Toyota был подорван 24 июля на парковке на улице Синявинская. Ранено два человека. Силовики уже задержали предполагаемого подрывника. URA.RU собрало всю информацию о мужчине. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...