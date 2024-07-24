Что известно о мужчине, подорвавшем Land Cruiser с военным в Москве

СК: установлена личность подозреваемого по делу о подрыве автомобиля в Москве
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СК установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
СК установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвали автомобиль офицера Минобороны РФ

В Москве утром 24 июля на парковке на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado. На месте происшествия работают опытные столичные криминалисты. Следователи установили личность подозреваемого по делу о подрыве иномарки. О том, что о нем известно — в материале URA.RU. 

Установлена личность исполнителя подрыва автомобиля на севере Москвы

Telegram-канал 112 сообщил, что следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве иномарки на севере Москвы. Отмечается, что он действовал по заданию украинских спецслужб.

По данным канала, авто принадлежало военнослужащему. Мужчина установил взрывчатку под водительское сидение внедорожника офицера, а затем произвел подрыв дистанционно. Там добавили, что преступник успел покинуть Россию — он улетел в Турцию. Однако официальной информации по этому поводу на данный момент нет.

Агентству РИА Новости в силовых структурах рассказали, что в качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего.

Пострадавшие

Как написал 112, военнослужащий, который пострадал при взрыве автомобиля, выжил, соорудив жгуты из своей рубашки. Несмотря на тяжелое ранение, ему удалось снять с себя одежду и с ее помощью остановить кровотечение.

Источник канала отметил, что при таком ранении и кровопотере, у него было на это не более пяти минут. По его словам, такую реакцию и знание военной медицины можно обрести только в реальной боевой обстановке.

По данным РИА Новости, при подрыве внедорожника пострадала и жена военнослужащего. Сейчас правоохранители опрашивают женщину. 

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В Москве утром 24 июля на парковке на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado. На месте происшествия работают опытные столичные криминалисты. Следователи установили личность подозреваемого по делу о подрыве иномарки. О том, что о нем известно — в материале URA.RU.  Установлена личность исполнителя подрыва автомобиля на севере Москвы Telegram-канал 112 сообщил, что следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве иномарки на севере Москвы. Отмечается, что он действовал по заданию украинских спецслужб. По данным канала, авто принадлежало военнослужащему. Мужчина установил взрывчатку под водительское сидение внедорожника офицера, а затем произвел подрыв дистанционно. Там добавили, что преступник успел покинуть Россию — он улетел в Турцию. Однако официальной информации по этому поводу на данный момент нет. Агентству РИА Новости в силовых структурах рассказали, что в качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего. Пострадавшие Как написал 112, военнослужащий, который пострадал при взрыве автомобиля, выжил, соорудив жгуты из своей рубашки. Несмотря на тяжелое ранение, ему удалось снять с себя одежду и с ее помощью остановить кровотечение. Источник канала отметил, что при таком ранении и кровопотере, у него было на это не более пяти минут. По его словам, такую реакцию и знание военной медицины можно обрести только в реальной боевой обстановке. По данным РИА Новости, при подрыве внедорожника пострадала и жена военнослужащего. Сейчас правоохранители опрашивают женщину. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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