Что известно о мужчине, подорвавшем Land Cruiser с военным в Москве

В Москве утром 24 июля на парковке на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado. На месте происшествия работают опытные столичные криминалисты. Следователи установили личность подозреваемого по делу о подрыве иномарки. О том, что о нем известно — в материале URA.RU.
Установлена личность исполнителя подрыва автомобиля на севере Москвы
Telegram-канал 112 сообщил, что следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве иномарки на севере Москвы. Отмечается, что он действовал по заданию украинских спецслужб.
По данным канала, авто принадлежало военнослужащему. Мужчина установил взрывчатку под водительское сидение внедорожника офицера, а затем произвел подрыв дистанционно. Там добавили, что преступник успел покинуть Россию — он улетел в Турцию. Однако официальной информации по этому поводу на данный момент нет.
Агентству РИА Новости в силовых структурах рассказали, что в качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего.
Пострадавшие
Как написал 112, военнослужащий, который пострадал при взрыве автомобиля, выжил, соорудив жгуты из своей рубашки. Несмотря на тяжелое ранение, ему удалось снять с себя одежду и с ее помощью остановить кровотечение.
Источник канала отметил, что при таком ранении и кровопотере, у него было на это не более пяти минут. По его словам, такую реакцию и знание военной медицины можно обрести только в реальной боевой обстановке.
По данным РИА Новости, при подрыве внедорожника пострадала и жена военнослужащего. Сейчас правоохранители опрашивают женщину.
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