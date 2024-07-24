В Челябинской области подсчитали площади, зараженные саранчой

В Челябинской области провели подсчет площадей, зараженных саранчой. Как 25 июля сообщили в пресс-службе регионального Россельхозцентра, порог вредоносности превышен на 890 гектарах пашни.
«Общая площадь обследования по саранчовым в регионе достигла 206,5 тысячи гектаров. Площадь с превышением значений экономического порога вредоносности по личинкам итальянского пруса составила 400 га, по заражению нестадными видами насекомого — 490 га», — отметили в Россельхозцентре.
Обследования на наличие личинок стадных видов показали их присутствие на 180,8 тысячи гектарах. В частности, в Агаповском и Брединском районах личинки итальянского пруса обнаружены на площади 1,2 тысячи гектаров с плотностью 1,5 особи на квадратный метр. Наибольшая численность (12 особей на квадратный метр) зафиксирована в Брединском районе. Обработка земель пестицидами проведена на 122 гектарах.
Личинки нестадных видов найдены на 80,4 тысячи гектаров с плотностью 1,46 особи на квадратный метр. При этом максимальная численность, 13,2 особи на квадратный метр, наблюдалась в Агаповском районе. Пестицидная обработка не проводилась.
Чрезвычайное положение из-за саранчи в регионе не объявлялось. Для контроля за ситуацией специалисты Россельхозцентра совместно с казахстанскими коллегами провели обследование приграничных территорий общей площадью 13,2 тысячи гектаров. На этих участках были обнаружены нестадные виды саранчи на площади в три тысячи гектаров с плотностью 1,3 особи на квадратный метр. Обработка пестицидами не потребовалась.
Прогнозы на ближайшую неделю предполагают теплую погоду в Челябинской области, что способствует продолжению вылета нестадных видов саранчи и откладыванию ими яиц. Ожидается дальнейшее развитие личинок итальянского пруса и начало их вылета. Сбор урожая может привести к перемещению вредителей с лугов на посевы сельскохозяйственных культур, предупредили специалисты.
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