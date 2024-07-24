В Екатеринбурге в ночь на 20 июля в клубе со скандальной репутацией Union трое неизвестных забили 22-летнего Владислава за место у барной стойки, а после угрожали расправой при первой же встрече. Об этом URA.RU рассказал сам пострадавший.
"Пришли с другом в заведение первый раз и не знали о его контингенте. Мы купили по коктейлю и пошли во второй зал, заметив свободные места у барной стойки, решили там остановиться. Однако неизвестному мне парню это не понравилось. Заявляя об этом с претензией, он начал меня оскорблять, а потом внезапно ударил, чего я не ожидал. Мой друг стал его оттаскивать, но два собутыльника неадеквата напали со спины и принялись нас избивать", — пояснил Владислав.
Он отметил, что уйти от ударов не получалось, так как было закрытое пространство, а охрана долго не реагировала на потасовку. "Окружающим было наплевать. В какой-то момент меня начала избивать вся троица. В основном все удары летели по голове. Через некоторое время охранник нас начал выводить на улицу, но и тогда удары со спины продолжались", — сказал потерпевший В конце концов обидчикам запретили возвращаться в клуб, но угрозы убийством в адрес пострадавших продолжались.
Владислав пострадал сильнее всего. Молодой человек уже написал заявление в отдел полиции № 5, а эксперты сняли побои. Сейчас потерпевший ждет информации от правоохранителей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию и ночной клуб. В ведомстве отметили, что сотрудниками территориального ОВД организована проверка, устанавливается степень причиненного вреда здоровью. "По результатам будет принято обоснование процессуальное решение", — подчеркнули правоохранители. До представителей заведения дозвониться не удалось.
Рейтинг клуба Union в 2ГИСе составляет 2,5 звезды. Судя по отзывам, большинство оценивают заведение на одну звезду из-за контингента. В декабре силовики проводили облаву в заведении, обнаружив немаркированный алкоголь, а через четыре месяца там запретили продавать напитки.
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