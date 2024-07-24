В Екатеринбурге бомж-мигрант пытался поцеловать маленькую девочку

25 июля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Мужчина приехал в Россию незаконно из Таджикистана и стал бомжевать (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге гражданин Таджикистана без определенного места жительства пытался поцеловать малолетнюю девочку. Он задержан, возбуждено уголовное дело, рассказал URA.RU источник. «Еще 22 июля на улице Техническая пьяный мужчина пытался поцеловать маленькую девочку, которая ждала свою маму. Свидетели сцены вызвали полицию, подозрительный человек был задержан. Им оказался гражданин Таджикистана, который в России находится нелегально и по сути является бомжом», — объяснил собеседник полиции. Сам мигрант отрицает вину, он воспользовался статьей 51 Конституции РФ — правом не давать показания против себя. Родители девочки, к которой он якобы приставал, не обратились в полицию. Тем не менее в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге гражданин Таджикистана без определенного места жительства пытался поцеловать малолетнюю девочку. Он задержан, возбуждено уголовное дело, рассказал URA.RU источник. «Еще 22 июля на улице Техническая пьяный мужчина пытался поцеловать маленькую девочку, которая ждала свою маму. Свидетели сцены вызвали полицию, подозрительный человек был задержан. Им оказался гражданин Таджикистана, который в России находится нелегально и по сути является бомжом», — объяснил собеседник полиции. Сам мигрант отрицает вину, он воспользовался статьей 51 Конституции РФ — правом не давать показания против себя. Родители девочки, к которой он якобы приставал, не обратились в полицию. Тем не менее в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского СКР отказались прокомментировать ситуацию.