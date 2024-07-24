На жителя ХМАО завели дело за покупку таблеток против эпилепсии из Индии

Житель Нижневартовска (ХМАО) был задержан на почте при получении посылки из Индии. В отправлении оказались сильнодействующие медицинские препараты, содержащие запрещенное к пересылке вещество — прегабалин, которое назначают при эпилепсии и проявлениях тревожности.
«В Нижневартовске сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО оказали содействие оперативникам Тюменской таможни и окружного УМВД России в задержании 27-летнего вартовчанина. Фигурант был задержан в почтовом отделении после получения посылки из Индии, где обнаружили 6 пачек и 20 блистеров с медицинскими препаратами, содержащими ограниченное в гражданском обороте и запрещенное к пересылке в международных почтовых отправлениях сильнодействующее вещество синтетического происхождения», — сообщила агентству URA.RU пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО.
Житель Нижневартовска пояснил, что заказал препараты для собственного употребления. Экспертиза обнаружила в составе таблеток прегабалин. Противоэпилептическое средство вызывает привыкание и вызывает эффект, схожий с действиями наркотических веществ. На жителя ХМАО возбудили уголовное дело по статье о контрабанде. Подобные преступления предполагают срок до семи лет тюрьмы и штрафы до миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало, что на жительницу Нижневартовска завели уголовное дело после покупки таблеток для похудения из Казахстана. Оказалось, в препаратах содержалось сильнодействующее вещество.
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