В Челябинской области выплата для бойцов СВО выросла до 705 тысяч рублей

Депутаты законодательного собрания Челябинской области 25 июля приняли предложенные губернатором Алексеем Текслером поправки в закон, более чем вдвое увеличивающие единовременную выплату жителям региона, заключившим контракт для участия в СВО. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт для участия в СВО, увеличен с 305 тысяч рублей до 705 тысяч рублей. Соответствующие изменения в областное законодательство, инициированные Текслером, приняты депутатами законодательного собрания», — сообщает корреспондент агентства.
Закон распространяется на граждан, заключивших контракт для прохождения службы в структурах Минобороны и войск национальной гвардии РФ. Он вступает в силу с 1 августа этого года.
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