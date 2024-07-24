24 июля 2024

В Челябинской области выплата для бойцов СВО выросла до 705 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплата производится единовременно при заключении контракта
Выплата производится единовременно при заключении контракта Фото:

Депутаты законодательного собрания Челябинской области 25 июля приняли предложенные губернатором Алексеем Текслером поправки в закон, более чем вдвое увеличивающие единовременную выплату жителям региона, заключившим контракт для участия в СВО. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт для участия в СВО, увеличен с 305 тысяч рублей до 705 тысяч рублей. Соответствующие изменения в областное законодательство, инициированные Текслером, приняты депутатами законодательного собрания», — сообщает корреспондент агентства.

Закон распространяется на граждан, заключивших контракт для прохождения службы в структурах Минобороны и войск национальной гвардии РФ. Он вступает в силу с 1 августа этого года.

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Депутаты законодательного собрания Челябинской области 25 июля приняли предложенные губернатором Алексеем Текслером поправки в закон, более чем вдвое увеличивающие единовременную выплату жителям региона, заключившим контракт для участия в СВО. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт для участия в СВО, увеличен с 305 тысяч рублей до 705 тысяч рублей. Соответствующие изменения в областное законодательство, инициированные Текслером, приняты депутатами законодательного собрания», — сообщает корреспондент агентства. Закон распространяется на граждан, заключивших контракт для прохождения службы в структурах Минобороны и войск национальной гвардии РФ. Он вступает в силу с 1 августа этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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