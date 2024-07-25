Космический корабль с Байконура везут в музей под Екатеринбургом

Корабль десятки лет простоял на Байконуре, так и не полетев в космос (архивное фото) Фото: spacePD/pickupimage

Космический корабль «Байкал» — копию знаменитого советского «Бурана», которая десятки лет хранилась на космодроме Байконур в Казахстане — везут в Свердловскую область. Как сообщили URA.RU два источника, он будет стоять в одном из музеев. Информация подтверждается многочисленными фото и видео очевидцев, которые заметили необычный экземпляр, плывущим по реке на барже.

«„Байкал“ был построен в 80-е годы и должен был стать пилотируемым кораблем, но в космос так ни разу и не поднялся. Десятилетия он простоял на Байконуре, теперь его приобрел один из свердловских музеев», — рассказал один из собеседников агентства.

По его словам, космический челнок везут из аэропорта Жуковский по Москве-реке, далее по Волге и Каме до Перми. Оттуда экземпляр на автотранспорте отправится уже в Свердловскую область. Информацию частично подтвердили в порту Перми. «Да, [космический корабль] должен прибыть ориентировочно в середине текущей недели», — ответили в порту.

Такие же данные опубликованы в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте». Ее подписчики выложили фото и видео «Байкала», который они заметили в разных локациях. Как видно на кадрах, экземпляр, груженый на баржу, медленно плывет по реке.

«Действительно, в последнее время стала появляться такая информация. Сообщаем, что „Бураны“, которые находятся на территории космодрома Байконур, принадлежат казахстанской стороне (не Роскосмосу). По нашим данным, транспортировка этих кораблей не осуществлялась», — прокомментировали в Роскосмосе. Затруднились прокомментировать вопрос о переезде челнока и в Аэрокосмическом комитете Казахстана. Там попросили направить официальный запрос, ответ на него пока не получен.

Как написал один из комментаторов в группе «Типичные Химки», «Байкал» сейчас плывет «в очень хороший музей рядом с городом Екатеринбург». «Мое мнение, ему повезло. Там его приведут в порядок, жаль у предыдущего хозяина не получилось», — высказал мнение пользователь.

Вероятно, он имел ввиду Вадима Задорожного — директора музея техники в Подмосковье. В открытых источниках пишут, что в 2021 году частный коллекционер стал владельцем космического корабля. Второй источник URA.RU cообщил, что недавно Задорожный продал «Байкал» и, по одной из версий, теперь он будет храниться в музее военной техники в Верхней Пышме. Его директор Николай Резинских не подтвердил, но и не опроверг информацию, отказавшись от комментария.

Корреспондентом был направлен запрос в музей Вадима Задорожного с просьбой прояснить ситуацию. Ответ ожидается.

Очевидцы утверждают, что по реке сплавляют космический корабль группа «Типичные Химки» во «ВКонтакте» Фото:

Его видели в разных местах группа «Типичные Химки» во «ВКонтакте» Фото:

По реке экземпляр должен доплыть по Перми,. группа «Типичные Химки» во «ВКонтакте» Фото:

А оттуда уже по суше добраться до Екатеринбурга группа «Типичные Химки» во «ВКонтакте» Фото:

За десятки лет корабль так и не поднялся в космос группа «Типичные Химки» во «ВКонтакте» Фото:

Теперь он украсит один из музеев группа «Типичные Химки» во «ВКонтакте» Фото: