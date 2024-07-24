24 июля 2024

Депздрав ХМАО ищет подрядчиков, которые за деньги будут отговаривать женщин от абортов

Власти ХМАО потратят около миллиона рублей за отговоры женщин от абортов
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО потратят 700 тысяч рублей за отговоры женщин от абортов
Власти ХМАО потратят 700 тысяч рублей за отговоры женщин от абортов Фото:

Департамент здравоохранения ХМАО ищет организации, которые будут отговаривать женщин от абортов. На реализацию проекта по профилактике прерывания беременности власти округа выделят компенсацию в размере 700 тысяч рублей. Подтверждающий документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Исполнителям необходимо обеспечить разработку тренинга «Клиетоцентричность медицинских работников в профилактике абортов» (далее – Тренинг); разработку плана-графика проведения мероприятий; проведение Тренинга в офлайн и онлайн формах; наличие оборудования, демонстрационных материалов, необходимых для проведения мероприятия. <...> Субсидия предоставляется в размере 708 275,00 рублей в год», — указано в документе

В описании проекта указано, что тренинги планируется провести в Сургуте, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и Нефтеюганске. В каждом из них к участию привлекут не менее ста человек.

Ранее URA.RU сообщало, что соцслужба ХМАО набирает психологов, которых обучат отговаривать женщин от абортов. Тем временем в Сургуте церковнослужителям удалось убедить порядка двухсот женщин не прерывать беременность в 2023 году. Священники проводили беседы в больницах.

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Департамент здравоохранения ХМАО ищет организации, которые будут отговаривать женщин от абортов. На реализацию проекта по профилактике прерывания беременности власти округа выделят компенсацию в размере 700 тысяч рублей. Подтверждающий документ имеется в распоряжении URA.RU. «Исполнителям необходимо обеспечить разработку тренинга «Клиетоцентричность медицинских работников в профилактике абортов» (далее – Тренинг); разработку плана-графика проведения мероприятий; проведение Тренинга в офлайн и онлайн формах; наличие оборудования, демонстрационных материалов, необходимых для проведения мероприятия. <...> Субсидия предоставляется в размере 708 275,00 рублей в год», — указано в документе В описании проекта указано, что тренинги планируется провести в Сургуте, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и Нефтеюганске. В каждом из них к участию привлекут не менее ста человек. Ранее URA.RU сообщало, что соцслужба ХМАО набирает психологов, которых обучат отговаривать женщин от абортов. Тем временем в Сургуте церковнослужителям удалось убедить порядка двухсот женщин не прерывать беременность в 2023 году. Священники проводили беседы в больницах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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