Депздрав ХМАО ищет подрядчиков, которые за деньги будут отговаривать женщин от абортов

Департамент здравоохранения ХМАО ищет организации, которые будут отговаривать женщин от абортов. На реализацию проекта по профилактике прерывания беременности власти округа выделят компенсацию в размере 700 тысяч рублей. Подтверждающий документ имеется в распоряжении URA.RU.
«Исполнителям необходимо обеспечить разработку тренинга «Клиетоцентричность медицинских работников в профилактике абортов» (далее – Тренинг); разработку плана-графика проведения мероприятий; проведение Тренинга в офлайн и онлайн формах; наличие оборудования, демонстрационных материалов, необходимых для проведения мероприятия. <...> Субсидия предоставляется в размере 708 275,00 рублей в год», — указано в документе
В описании проекта указано, что тренинги планируется провести в Сургуте, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и Нефтеюганске. В каждом из них к участию привлекут не менее ста человек.
Ранее URA.RU сообщало, что соцслужба ХМАО набирает психологов, которых обучат отговаривать женщин от абортов. Тем временем в Сургуте церковнослужителям удалось убедить порядка двухсот женщин не прерывать беременность в 2023 году. Священники проводили беседы в больницах.
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