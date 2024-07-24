Сильные ливни задержатся в Челябинской области до 27 июля

Челябинские синоптики продлили штормовое предупреждение на двое суток: ливни задержатся в регионе до 27 июля. Об этом предупредили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра.
«Дополнение к штормовому предупреждению. Днем и вечером 25 июля, ночью и днем 26—27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили метеорологи.
Ранее синоптики предупреждали о Каспийском циклоне, который идет с юга на север области. Ночью в южной части региона выпало до 70% месячной нормы осадков. Метеорологи сообщают о возможном подъеме уровня воды водоемов и подтоплении низин.
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