Стало известно, как опекун убила малолетнего Далера Бобиева

В Екатеринбурге опекун связала ноги ребенку скотчем и утопила в ванной

25 июля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова находится в СИЗО в 29 июня 2023 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Екатеринбурге 35-летней Веронике Наумовой, опекунше погибшего Далера Бобиева, предъявлены обвинения в серии преступлений, включая убийство и истязание ребенка. Согласно следствию, в декабре 2023 года Наумова связала мальчика и затем утопила его в ванной. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «В вечернее время 2 декабря 2022 года женщина связала ноги малолетнего, 2017 г. р., „скотчем“. Нанеся неоднократные удары по голове и телу малолетнего, опекун поместила ребенка в ванну, удерживая под водой. Смерть малолетнего наступила от механической асфиксии вследствие утопления», — отметили в пресс-службе ведомства. Наумова, помимо других обвинений, также не сообщила о смерти ребенка и в течение полугода с января по июнь 2023 года незаконно получала социальные выплаты, сумма которых превысила 119 тысяч рублей. Она также не уведомила соответствующие органы о том, что ребенок не посещал дошкольное учреждение в течение 201 дня без уважительной причины. Екатеринбуржцев 26 июня охватило волнение из-за пропажи Далера Бобиева. Опекун Вероника Наумова уверяла о самовольном уходе мальчика из квартиры. В поисках мальчика участвовали около 1500 человек, но, к сожалению, 29 июня его тело обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. С тех пор женщина содержится под стражей, несмотря на попытки освободиться. Расследование показало возможную причастность к смерти ребенка не только опекунши, но и ее супруга. Подробная информация о ходе расследования находиться — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 35-летней Веронике Наумовой, опекунше погибшего Далера Бобиева, предъявлены обвинения в серии преступлений, включая убийство и истязание ребенка. Согласно следствию, в декабре 2023 года Наумова связала мальчика и затем утопила его в ванной. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «В вечернее время 2 декабря 2022 года женщина связала ноги малолетнего, 2017 г. р., „скотчем“. Нанеся неоднократные удары по голове и телу малолетнего, опекун поместила ребенка в ванну, удерживая под водой. Смерть малолетнего наступила от механической асфиксии вследствие утопления», — отметили в пресс-службе ведомства. Наумова, помимо других обвинений, также не сообщила о смерти ребенка и в течение полугода с января по июнь 2023 года незаконно получала социальные выплаты, сумма которых превысила 119 тысяч рублей. Она также не уведомила соответствующие органы о том, что ребенок не посещал дошкольное учреждение в течение 201 дня без уважительной причины. Екатеринбуржцев 26 июня охватило волнение из-за пропажи Далера Бобиева. Опекун Вероника Наумова уверяла о самовольном уходе мальчика из квартиры. В поисках мальчика участвовали около 1500 человек, но, к сожалению, 29 июня его тело обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. С тех пор женщина содержится под стражей, несмотря на попытки освободиться. Расследование показало возможную причастность к смерти ребенка не только опекунши, но и ее супруга. Подробная информация о ходе расследования находиться — в отдельном сюжете URA.RU.