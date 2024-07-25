В Рязанской области украли мост весом 60 тонн

Железнодорожный мост весом 60 тонн украли в Рязанской области. Жители города Скопин сдали его на металлолом.
«В Скопине Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост. Местные жители сдали его на металлолом», — пишет telegram-канал
О краже сообщила правозащитница Светлана Коновалова, она обратилась к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать тех, кто украл мост. Части украденного моста были обнаружены в пунктах приема металлолома в Рязани. В настоящее время полиция столкнулась с проблемой, как обращаться с такими крупными вещественными доказательствами, как 60-тонные элементы моста.
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