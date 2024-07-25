В Рязанской области украли мост весом 60 тонн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Богданович. Свердловская область, пешеходный мост, мост через жд, переход через железнодорожные пути, железная дорога
Жители города Скопин спилили и сдали на металлолом 60-тонный железнодорожный мост (фото из архива) Фото:

Железнодорожный мост весом 60 тонн украли в Рязанской области. Жители города Скопин сдали его на металлолом.

«В Скопине Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост. Местные жители сдали его на металлолом», — пишет telegram-канал Baza.

О краже сообщила правозащитница Светлана Коновалова, она обратилась к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать тех, кто украл мост. Части украденного моста были обнаружены в пунктах приема металлолома в Рязани. В настоящее время полиция столкнулась с проблемой, как обращаться с такими крупными вещественными доказательствами, как 60-тонные элементы моста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Железнодорожный мост весом 60 тонн украли в Рязанской области. Жители города Скопин сдали его на металлолом. «В Скопине Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост. Местные жители сдали его на металлолом», — пишет telegram-канал Baza. О краже сообщила правозащитница Светлана Коновалова, она обратилась к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать тех, кто украл мост. Части украденного моста были обнаружены в пунктах приема металлолома в Рязани. В настоящее время полиция столкнулась с проблемой, как обращаться с такими крупными вещественными доказательствами, как 60-тонные элементы моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...