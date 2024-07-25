В Рязанской области украли мост весом 60 тонн

25 июля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Жители города Скопин спилили и сдали на металлолом 60-тонный железнодорожный мост (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Железнодорожный мост весом 60 тонн украли в Рязанской области. Жители города Скопин сдали его на металлолом. «В Скопине Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост. Местные жители сдали его на металлолом», — пишет telegram-канал Baza . О краже сообщила правозащитница Светлана Коновалова, она обратилась к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать тех, кто украл мост. Части украденного моста были обнаружены в пунктах приема металлолома в Рязани. В настоящее время полиция столкнулась с проблемой, как обращаться с такими крупными вещественными доказательствами, как 60-тонные элементы моста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Железнодорожный мост весом 60 тонн украли в Рязанской области. Жители города Скопин сдали его на металлолом. «В Скопине Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост. Местные жители сдали его на металлолом», — пишет telegram-канал Baza. О краже сообщила правозащитница Светлана Коновалова, она обратилась к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать тех, кто украл мост. Части украденного моста были обнаружены в пунктах приема металлолома в Рязани. В настоящее время полиция столкнулась с проблемой, как обращаться с такими крупными вещественными доказательствами, как 60-тонные элементы моста.