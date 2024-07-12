В ХМАО вводят реверсивное движение для автомобилей по мосту через Обь

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Реверсивное движение вводят из-за ремонта
Реверсивное движение вводят из-за ремонта Фото:

На автодороге из Нефтеюганска в Сургут (ХМАО) вводится реверсивное движение автомобилей по мосту через Обь из-за ремонтных работ. Информация об этом была опубликована в telegram-канале департамента дорожного хозяйства ХМАО.

«Для устранения дефектов мостового полотна (пролетное строение 17-19) с 22.00 часов 12 июля до 22.00 часов 13 июля будет применено реверсивное движение автотранспорта. Просим югорчан учитывать данную информацию при планировании поездок, снижать скорость на подъезде к мосту и следовать указаниям временных дорожных знаков», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что по мосту через Обь полностью перекрыли движение на ночь. Остановка движения потребовалась для обследования переправы.

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На автодороге из Нефтеюганска в Сургут (ХМАО) вводится реверсивное движение автомобилей по мосту через Обь из-за ремонтных работ. Информация об этом была опубликована в telegram-канале департамента дорожного хозяйства ХМАО. «Для устранения дефектов мостового полотна (пролетное строение 17-19) с 22.00 часов 12 июля до 22.00 часов 13 июля будет применено реверсивное движение автотранспорта. Просим югорчан учитывать данную информацию при планировании поездок, снижать скорость на подъезде к мосту и следовать указаниям временных дорожных знаков», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что по мосту через Обь полностью перекрыли движение на ночь. Остановка движения потребовалась для обследования переправы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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