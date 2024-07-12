В ХМАО вводят реверсивное движение для автомобилей по мосту через Обь

На автодороге из Нефтеюганска в Сургут (ХМАО) вводится реверсивное движение автомобилей по мосту через Обь из-за ремонтных работ. Информация об этом была опубликована в telegram-канале департамента дорожного хозяйства ХМАО.
«Для устранения дефектов мостового полотна (пролетное строение 17-19) с 22.00 часов 12 июля до 22.00 часов 13 июля будет применено реверсивное движение автотранспорта. Просим югорчан учитывать данную информацию при планировании поездок, снижать скорость на подъезде к мосту и следовать указаниям временных дорожных знаков», — указано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что по мосту через Обь полностью перекрыли движение на ночь. Остановка движения потребовалась для обследования переправы.
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