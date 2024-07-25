Выпускник элитной гимназии в Екатеринбурге пересдал ЕГЭ на 100 баллов

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , школьник, класс, школьники
В итоге ученик стал двухсотбалльником (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге выпускник элитной гимназии №9 воспользовался бонусом пересдачи единого госэкзамена и получил максимальный балл по физике. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования.

«Среди повысивших результат есть выпускник гимназии №9, который набрал на ЕГЭ по физике 100 баллов. Выпускник „девятки“ стал 118-м стобалльником», — поделились там.

Сколько баллов по физике парень набрал во время первой попытки, не уточняется. Однако известно, что у одиннадцатиклассника уже был максимальный результат на ЕГЭ по профильной математике. В итоге после пересдачи школьник стал десятым двухсотбалльником в школах Екатеринбурга.

Изменения в законодательство были внесены в апреле этого года указом президента России Владимира Путина. Теперь выпускникам позволяется пересдавать ЕГЭ по одному из предметов.

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В Екатеринбурге выпускник элитной гимназии №9 воспользовался бонусом пересдачи единого госэкзамена и получил максимальный балл по физике. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования. «Среди повысивших результат есть выпускник гимназии №9, который набрал на ЕГЭ по физике 100 баллов. Выпускник „девятки“ стал 118-м стобалльником», — поделились там. Сколько баллов по физике парень набрал во время первой попытки, не уточняется. Однако известно, что у одиннадцатиклассника уже был максимальный результат на ЕГЭ по профильной математике. В итоге после пересдачи школьник стал десятым двухсотбалльником в школах Екатеринбурга. Изменения в законодательство были внесены в апреле этого года указом президента России Владимира Путина. Теперь выпускникам позволяется пересдавать ЕГЭ по одному из предметов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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