Выпускник элитной гимназии в Екатеринбурге пересдал ЕГЭ на 100 баллов

В итоге ученик стал двухсотбалльником (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге выпускник элитной гимназии №9 воспользовался бонусом пересдачи единого госэкзамена и получил максимальный балл по физике. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте образования.

«Среди повысивших результат есть выпускник гимназии №9, который набрал на ЕГЭ по физике 100 баллов. Выпускник „девятки“ стал 118-м стобалльником», — поделились там.

Сколько баллов по физике парень набрал во время первой попытки, не уточняется. Однако известно, что у одиннадцатиклассника уже был максимальный результат на ЕГЭ по профильной математике. В итоге после пересдачи школьник стал десятым двухсотбалльником в школах Екатеринбурга.

Изменения в законодательство были внесены в апреле этого года указом президента России Владимира Путина. Теперь выпускникам позволяется пересдавать ЕГЭ по одному из предметов.