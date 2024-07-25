Свердловский топ-чиновник призвал рожать, чтобы побороть дефицит электриков

Женщинам необходимо больше рожать, чтобы справиться с дефицитом электриков в Свердловской области. С таким заявлением выступил глава фонда капитального ремонта региона Станислав Суханов.
«Надо, в первую очередь, научиться больше детей создавать семье. У нас кадровый дефицит связан, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Сегодня дети, которые готовы производить потомство — это дети 1998 года, а это был пик снижения рождаемости тоже. И через 18 лет мы снова получим эту ситуацию», — сказал Суханов в эфире ОТВ.
По его словам, дефицит кадров сказывается на количестве отремонтированных домов и сроках ремонта, что повлияет на невыполнение программы капремонта. Также чиновник вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который говорил, что в семьях должно быть по три ребенка. «Я поддерживаю, надо — три. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет», — отметил глава фонда капремонта на Среднем Урале.
Дефицит кадров стал основной проблемой для развития бизнеса в 2023 году. На нее пожаловались 76,5% компаний — участников Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. В 2022 году на это жаловались только 52% работодателей.
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