Свердловский топ-чиновник призвал рожать, чтобы побороть дефицит электриков

Глава свердловского фонда капремонта призвал рожать из-за дефицита электриков

25 июля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Дефицит электриков приведет к невыполнению программы капремонта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Женщинам необходимо больше рожать, чтобы справиться с дефицитом электриков в Свердловской области. С таким заявлением выступил глава фонда капитального ремонта региона Станислав Суханов. «Надо, в первую очередь, научиться больше детей создавать семье. У нас кадровый дефицит связан, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Сегодня дети, которые готовы производить потомство — это дети 1998 года, а это был пик снижения рождаемости тоже. И через 18 лет мы снова получим эту ситуацию», — сказал Суханов в эфире ОТВ. По его словам, дефицит кадров сказывается на количестве отремонтированных домов и сроках ремонта, что повлияет на невыполнение программы капремонта. Также чиновник вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который говорил, что в семьях должно быть по три ребенка. «Я поддерживаю, надо — три. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет», — отметил глава фонда капремонта на Среднем Урале. Дефицит кадров стал основной проблемой для развития бизнеса в 2023 году. На нее пожаловались 76,5% компаний — участников Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. В 2022 году на это жаловались только 52% работодателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщинам необходимо больше рожать, чтобы справиться с дефицитом электриков в Свердловской области. С таким заявлением выступил глава фонда капитального ремонта региона Станислав Суханов. «Надо, в первую очередь, научиться больше детей создавать семье. У нас кадровый дефицит связан, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Сегодня дети, которые готовы производить потомство — это дети 1998 года, а это был пик снижения рождаемости тоже. И через 18 лет мы снова получим эту ситуацию», — сказал Суханов в эфире ОТВ. По его словам, дефицит кадров сказывается на количестве отремонтированных домов и сроках ремонта, что повлияет на невыполнение программы капремонта. Также чиновник вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который говорил, что в семьях должно быть по три ребенка. «Я поддерживаю, надо — три. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет», — отметил глава фонда капремонта на Среднем Урале. Дефицит кадров стал основной проблемой для развития бизнеса в 2023 году. На нее пожаловались 76,5% компаний — участников Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. В 2022 году на это жаловались только 52% работодателей.