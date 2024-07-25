Чиновники Тобольска рискуют порезаться бумагой, споткнуться и упасть со стула

В администрации Тобольска создали комиссию по оценке профессиональных рисков на рабочих местах сотрудников мэрии. В список опасностей, которые предстоит не допустить, вошли порезы бумагой, опрокидывание со стула, наматывание волос на вентилятор и прочие. Информация содержится в документе, который есть в распоряжении URA.RU.
«Создать комиссию по оценке профессиональных рисков на рабочих местах в администрации Тобольска. Определить допустимость рисков, выявить недопустимые, реализовать меры, направленные на снижение или исключение последних. Перечень рисков: громкие разговоры коллег по телефону, опасность поскользнуться на мокром полу, упасть при раскачивании на стуле, порезаться кромкой листа бумаги», — следует из опубликованного властями документа.
В реестр опасностей вошли и другие. Среди них как бытовые, так и более серьезные:
- снижение зрения из-за долгой работы за компьютером;
- опасность споткнуться;
- опасность наматывания волос на вентилятор;
- опасность удара об углы мебели;
- опасность поражения током;
- опасность ожогов от огня;
- опасность предъявления жестких требований;
- напряженные отношения между сотрудниками;
- опасность раздавливания и травмирования в ДТП и прочие.
Как следует из документа, работа проводится согласно статьям Трудового кодекса РФ. Ее цель — обеспечить безопасность и охрану труда для работников мэрии.
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