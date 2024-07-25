Чиновники Тобольска рискуют порезаться бумагой, споткнуться и упасть со стула

В мэрии Тобольска составили список опасностей, которые грозят чиновникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Бороться с травмами чиновников будет специальная комиссия
Бороться с травмами чиновников будет специальная комиссия Фото:

В администрации Тобольска создали комиссию по оценке профессиональных рисков на рабочих местах сотрудников мэрии. В список опасностей, которые предстоит не допустить, вошли порезы бумагой, опрокидывание со стула, наматывание волос на вентилятор и прочие. Информация содержится в документе, который есть в распоряжении URA.RU.

«Создать комиссию по оценке профессиональных рисков на рабочих местах в администрации Тобольска. Определить допустимость рисков, выявить недопустимые, реализовать меры, направленные на снижение или исключение последних. Перечень рисков: громкие разговоры коллег по телефону, опасность поскользнуться на мокром полу, упасть при раскачивании на стуле, порезаться кромкой листа бумаги», — следует из опубликованного властями документа.

В реестр опасностей вошли и другие. Среди них как бытовые, так и более серьезные:

  • снижение зрения из-за долгой работы за компьютером;
  • опасность споткнуться;
  • опасность наматывания волос на вентилятор;
  • опасность удара об углы мебели;
  • опасность поражения током;
  • опасность ожогов от огня;
  • опасность предъявления жестких требований;
  • напряженные отношения между сотрудниками;
  • опасность раздавливания и травмирования в ДТП и прочие.

Как следует из документа, работа проводится согласно статьям Трудового кодекса РФ. Ее цель — обеспечить безопасность и охрану труда для работников мэрии. 

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В администрации Тобольска создали комиссию по оценке профессиональных рисков на рабочих местах сотрудников мэрии. В список опасностей, которые предстоит не допустить, вошли порезы бумагой, опрокидывание со стула, наматывание волос на вентилятор и прочие. Информация содержится в документе, который есть в распоряжении URA.RU. «Создать комиссию по оценке профессиональных рисков на рабочих местах в администрации Тобольска. Определить допустимость рисков, выявить недопустимые, реализовать меры, направленные на снижение или исключение последних. Перечень рисков: громкие разговоры коллег по телефону, опасность поскользнуться на мокром полу, упасть при раскачивании на стуле, порезаться кромкой листа бумаги», — следует из опубликованного властями документа. В реестр опасностей вошли и другие. Среди них как бытовые, так и более серьезные: Как следует из документа, работа проводится согласно статьям Трудового кодекса РФ. Ее цель — обеспечить безопасность и охрану труда для работников мэрии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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