Челябинский губернатор встретился с главой минкульуры РФ Ольгой Любимовой

Челябинский губернатор встретился с министром культуры РФ Любимовой

Ольга Любимова обсудила с Алексеем Текслером в том числе и развитие культурной инфраструктуры в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске состоялась рабочая встреча министра культуры России Ольги Любимовой и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Они обсудили развитие культурной инфраструктуры в регионе, сообщили в пресс-службе правительства.

«Открывая встречу, Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области успешно реализуется национальный проект „Культура“, и выразил благодарность Ольге Любимовой за оказываемую поддержку со стороны Министерства культуры РФ. Также стороны обсудили окончание ремонтных работ в здании Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова», — сообщили в правительстве региона.

Также Алексей Текслер добавил, что в рамках нацпроекта уже отремонтированы театр кукол имени В. Вольховского, Молодежный театр, также в этом году своих зрителей примет обновленный Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино»». Глава региона, отметил, что в этом году благодаря национальному проекту «Культура» в Каслях открыли Музей каслинского литья.

Также завершаются ремонтные работы в Центре культурного развития в Карабаше и храме Александра Невского в Челябинске, продолжается большая реконструкция уникального памятника архитектуры — Белого дома в Кыштыме. Кроме того, в регионе капитально ремонтируют культурно-досуговые учреждения, школы искусств, учреждения культуры оснащают современным оборудованием. Важный проект — создание в муниципалитетах области модульных Домов культуры.

Кроме того, в регионе идет масштабное переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту. Алексей Текслер отметил, что модельная библиотека — это точка притяжения для детей, молодежи и людей старшего поколения. Работа в этом направлении идет во всех муниципалитетах и будет продолжена. В 2025 году в России начнет работать программа «Земский работник культуры». Алексей Текслер обратил внимание, что в Челябинской области эта программа реализуется с 2022 года, что позволило привлечь в сельскую местность около 90 специалистов.

В свою очередь Ольга Любимова поблагодарила губернатора и региональное министерство культуры за работу. Она отметила, замечательно, что в Челябинской области открывают новые объекты благодаря национальному проекту «Культура», но еще лучше, что параллельно регион работает в этом направлении самостоятельно.

Ранее глава Минкультуры России Ольга Любимова 24 июля посетила Саткинский район Челябинской области, где ознакомилась с культурными, туристическими и производственными объектами. Также визит Ольги Любимовой в Саткинский район включил ознакомление с производственными площадками группы «Магнезит».