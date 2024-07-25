Как правильно отдохнуть в отпуске, чтобы вернуться к работе без стресса

СберЗдоровье: в отпуске важно вести здоровый образ жизни

25 июля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Во время отпуска нужно вести правильный образ жизни, чтобы при возвращении в рабочий режим организм не испытывал стресс, сказали врачи СберЗдоровья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время отпуска важно стараться вести правильный образ жизни: соблюдать режим сна, сбалансированно питаться, ежедневно включать в распорядок физнагрузку. Это необходимо для того, чтобы вернуться к работе без стресса для организма, сообщили врачи медицинской компании СберЗдоровье — врач-эндокринолог Вероника Неудахина и психолог Дарья Якуба. «Несмотря на желание отоспаться „про запас“ или позволить себе излишества в рационе, очень важно все-таки стараться вести в отпуске здоровый образ жизни: соблюдать режим сна, сбалансированно питаться, включать в распорядок дня физическую нагрузку», — пишет СберЗдоровье. Кроме того, даже в отпуске не рекомендуется спать больше 7-8 часов, поскольку такой долгий сон может привести к ощущению разбитости. Также нужно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Во время отпуска позволительно немного расслабиться и не придерживаться жестких диет, считают специалисты. Однако питание все же должно быть сбалансированным, а рацион не должен часто включать в себя алкоголь. Кроме того, важно следить за своим настроением и усталостью. Если у вас выдался эмоциональный день, вы общались с большим количеством людей, то следующий день стоит провести спокойно, например, почитав книгу или посмотрев фильм. Также чтобы мягко для организма вернуться в рабочий режим, стоит за несколько дней до конца отпуска вернуться к рутинному распорядку дня и обычному рациону. Важно вернуть свои привычные занятия и ритуалы. «Чтобы рабочие будни не превращались в неприятную рутину, важно планировать интересные занятия на ближайшие выходные или другое доступное время. Это могут быть путешествия, долгожданные покупки, встречи с дорогими людьми, давние увлечения, которые совершенно точно принесут радость. Или же, наоборот, дела и цели, связанные с профессиональным развитием и карьерным ростом», — рассказала психолог СберЗдоровья. Ранее психолог Павел Озеров посоветовал выходить из отпуска в четверг или пятницу. Он отметил, что этот прием позволяет через пару дней после выхода на работу снова иметь возможность отдохнуть, поскольку после отпуска часто наблюдается снижение желания трудиться, пишет «360.ru». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время отпуска важно стараться вести правильный образ жизни: соблюдать режим сна, сбалансированно питаться, ежедневно включать в распорядок физнагрузку. Это необходимо для того, чтобы вернуться к работе без стресса для организма, сообщили врачи медицинской компании СберЗдоровье — врач-эндокринолог Вероника Неудахина и психолог Дарья Якуба. «Несмотря на желание отоспаться „про запас“ или позволить себе излишества в рационе, очень важно все-таки стараться вести в отпуске здоровый образ жизни: соблюдать режим сна, сбалансированно питаться, включать в распорядок дня физическую нагрузку», — пишет СберЗдоровье. Кроме того, даже в отпуске не рекомендуется спать больше 7-8 часов, поскольку такой долгий сон может привести к ощущению разбитости. Также нужно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Во время отпуска позволительно немного расслабиться и не придерживаться жестких диет, считают специалисты. Однако питание все же должно быть сбалансированным, а рацион не должен часто включать в себя алкоголь. Кроме того, важно следить за своим настроением и усталостью. Если у вас выдался эмоциональный день, вы общались с большим количеством людей, то следующий день стоит провести спокойно, например, почитав книгу или посмотрев фильм. Также чтобы мягко для организма вернуться в рабочий режим, стоит за несколько дней до конца отпуска вернуться к рутинному распорядку дня и обычному рациону. Важно вернуть свои привычные занятия и ритуалы. «Чтобы рабочие будни не превращались в неприятную рутину, важно планировать интересные занятия на ближайшие выходные или другое доступное время. Это могут быть путешествия, долгожданные покупки, встречи с дорогими людьми, давние увлечения, которые совершенно точно принесут радость. Или же, наоборот, дела и цели, связанные с профессиональным развитием и карьерным ростом», — рассказала психолог СберЗдоровья. Ранее психолог Павел Озеров посоветовал выходить из отпуска в четверг или пятницу. Он отметил, что этот прием позволяет через пару дней после выхода на работу снова иметь возможность отдохнуть, поскольку после отпуска часто наблюдается снижение желания трудиться, пишет «360.ru».