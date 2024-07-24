В Сургуте открылась модная тюменская кофейня

В Сургуте открылась первая в ХМАО кофейня популярной тюменской сети Garden. Заведение особо привлекательно для городской молодежи, сообщил URA.RU маркетолог сети Ксения Куликова.
«Мы помогаем тюменцам, а теперь еще и сургутянам в их повседневной жизни — проводить встречи с клиентами, встречаться с друзьями, отдыхать после учебы или работы. Наши гости — чаще всего молодежь, которым хочется пообщаться друг с другом. А также занятые люди, которым нужно быстрое обслуживание, блогеры, фрилансеры, семьи», — рассказал агентству маркетолог.
А недавно в Сургуте также открылась кофейня «Рассвет». Она отличается интерьером в розовых цветах. «Инстаграмное место» пользуется популярностью у местных блогеров. С начала года на гастрономической карте Сургута появились не только заведения для любителей кофе, а и рестораны. Среди них, например, хинкальная «Ванатур».
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