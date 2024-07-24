24 июля 2024

В Сургуте полицейская овчарка поймала вора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Овчарка помогла полицейским в Сургуте поймать вора
Овчарка помогла полицейским в Сургуте поймать вора Фото:

В Сургуте (ХМАО) служебная овчарка по кличке Мир-Борвет Фрам помогла полицейским поймать вора, укравшего насос и видеорегистратор у местного жителя. Овчарка взяла след, обнюхав рюкзак вора, который с него успел сорвать охранник. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Сургут.

«В дежурную часть поступило сообщение о краже имущества из жилого вагончика, расположенного в промышленной зоне на улице Рационализаторов. Заявитель обнаружил пропажу насоса, видеорегистратора и стартеров для автомобилей, а также модема. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы незамедлительно прибыла инспектор-кинолог младший лейтенант полиции Александра Колчанова со служебно-розыскной собакой по кличке Мир-Борвет Фрам», — рассказали в пресс-службе.

В погоне за вором охранник территории успел сорвать с него рюкзак, в котором лежали стартеры и насос. Обнюхав вещь, овчарка взяла след и нашла злоумышленника. Им оказался местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. На похитителя завели уголовное дело.

Овчарка помогла полицейским в Сургуте поймать вора
Овчарка помогла полицейским в Сургуте поймать вора
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) служебная овчарка по кличке Мир-Борвет Фрам помогла полицейским поймать вора, укравшего насос и видеорегистратор у местного жителя. Овчарка взяла след, обнюхав рюкзак вора, который с него успел сорвать охранник. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Сургут. «В дежурную часть поступило сообщение о краже имущества из жилого вагончика, расположенного в промышленной зоне на улице Рационализаторов. Заявитель обнаружил пропажу насоса, видеорегистратора и стартеров для автомобилей, а также модема. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы незамедлительно прибыла инспектор-кинолог младший лейтенант полиции Александра Колчанова со служебно-розыскной собакой по кличке Мир-Борвет Фрам», — рассказали в пресс-службе. В погоне за вором охранник территории успел сорвать с него рюкзак, в котором лежали стартеры и насос. Обнюхав вещь, овчарка взяла след и нашла злоумышленника. Им оказался местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. На похитителя завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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