В Сургуте (ХМАО) служебная овчарка по кличке Мир-Борвет Фрам помогла полицейским поймать вора, укравшего насос и видеорегистратор у местного жителя. Овчарка взяла след, обнюхав рюкзак вора, который с него успел сорвать охранник. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Сургут.
«В дежурную часть поступило сообщение о краже имущества из жилого вагончика, расположенного в промышленной зоне на улице Рационализаторов. Заявитель обнаружил пропажу насоса, видеорегистратора и стартеров для автомобилей, а также модема. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы незамедлительно прибыла инспектор-кинолог младший лейтенант полиции Александра Колчанова со служебно-розыскной собакой по кличке Мир-Борвет Фрам», — рассказали в пресс-службе.
В погоне за вором охранник территории успел сорвать с него рюкзак, в котором лежали стартеры и насос. Обнюхав вещь, овчарка взяла след и нашла злоумышленника. Им оказался местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. На похитителя завели уголовное дело.
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