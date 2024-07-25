Пристава из ХМАО подозревают в присвоении машины бойца СВО с ребенком-инвалидом

В Нижневартовске (ХМАО) арестовали судебного пристава, которого подозревают в подлоге и присвоении автомобилей должников. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что одним из потерпевших по делу проходит участник СВО, в семье которого растет ребенок-инвалид.
«Пристав Ралиф Ягафаров из ХМАО, подозреваемый в подлоге, арестован. Один из автомобилей, который был незаконно присвоен благодаря усилиям нижневартовского отдела ФССП, принадлежал бойцу СВО. Участник спецоперации не смог отстоять свою машину — он сейчас на фронте, а жене некогда мотаться по инстанциям — в семье есть ребенок-инвалид, которому требуется лечение. Говорят, что в деле могут появиться как минимум еще двое подозреваемых из числа коллег Ягафарова», — сообщает инсайдер.
В следственном комитете URA.RU подтвердили арест пристава. Фамилию в пресс-службе управления СКР по ХМАО не раскрывают, ссылаясь на персональные данные. Подозреваемый проходит по двум статьям (ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК РФ, превышение должностных полномочий и служебный подлог). «По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на сайте управления СК.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО завели уголовное дело на судебного пристава из-за служебного подлога. Его подозревают в незаконном изъятии и присвоении транспорта должников.
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