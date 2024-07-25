«КП» отыскала мать троих детей Павла Дурова

Газета «Комсомольская правда» обнаружила женщину по имени Ирина Болгар, которая заявила о том, что является матерью троих детей предпринимателя Павла Дурова. Официально эта информация пока не подтверждена.
«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно», — передает слова Болгар «Комсомольская правда». Отмечается, что на странице женщины в соцсетях размещены фотографии с тремя детьми: двумя мальчиками и девочкой. Их зовут Даниэль, Лея и Давид, и каждый снимок сопровождается хэштегом "#durov".
По словам Ирины, хотя их брак с Павлом не был официально зарегистрирован, они состояли в гражданском браке, и дети носят фамилию отца. Она также отмечает, что является родом из Санкт-Петербурга, имеет юридическое образование и занимается йогой более 20 лет. Ирина познакомилась с Павлом в Петербурге, но не уточнила дату их знакомства.
Несмотря на это, официальных подтверждений информации о ее связи с Дуровым нет. Дополнительно стало известно, что в Санкт-Петербурге действительно проживает женщина по имени Ирина Болгар, ей 43 года, и она родом из Татарстана. На ее имя зарегистрированы четыре автомобиля Mercedes-Benz, а в 2017 году она искала няню для своих детей, предлагая зарплату в 60 тысяч рублей.
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