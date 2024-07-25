Уволенные из Театра Российской Армии актеры ответили режиссеру фразой Белоусова

25 июля 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Актеры, уволенные из Театра Российской Армии, ответили режиссеру фразой нового главы Минобороны: «Ошибиться можно, врать нельзя!» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актеры, уволенные из Театра Российской Армии, ответили на заявление главного режиссера Александра Лазарева о том, что «никаких репрессий нет, это просто непродление контракта». В комментарии для URA.RU актриса Ксения Таран, оказавшаяся в списке тех, с кем не продлили контракт, вспомнила фразу министра обороны РФ Андрея Белоусова: «Ошибиться можно, врать нельзя!» «Мы будем отстаивать свои права и бороться за честь и достоинство Театра Российской Армии, который за 20 с лишним лет стал нашим вторым домом! Ну и конечно действия нового руководства и главного режиссера можно оценить как нечестные и непрозрачные, так как во многих информационных источниках они неоднократно говорили: „Мы никого увольнять не будем!“ И к этому хочется процитировать нового министра обороны Андрея Белоусова: „Ошибиться можно, врать нельзя!“», — сказала Ксения Таран журналисту URA.RU. Ранее стало известно об увольнении актеров труппы Театра Российской Армии. Главный режиссер Александр Лазарев отметил, что с артистами просто не стали продлевать контракт. По его словам, все было сделано в рамках трудового законодательства. «Никакого увольнения не произошло совершенно, это просто непродление контракта. Артисты, которые были на контракте, заключили его на один год. И каждый год должны его продлевать. Просто с некоторыми актерами контракт не продлили, вот и все. Никаких увольнений, репрессий — ничего этого нет. Они могут считать это несправедливым, но по закону все сделано правильно», — сказал Лазарев в разговоре с « Газетой.Ru ». В Театре Российской Армии уже уволили семь артистов . Еще 15 подписали уведомления об увольнении. Среди уволенных есть четыре актера со стажем работы более 20 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актеры, уволенные из Театра Российской Армии, ответили на заявление главного режиссера Александра Лазарева о том, что «никаких репрессий нет, это просто непродление контракта». В комментарии для URA.RU актриса Ксения Таран, оказавшаяся в списке тех, с кем не продлили контракт, вспомнила фразу министра обороны РФ Андрея Белоусова: «Ошибиться можно, врать нельзя!» «Мы будем отстаивать свои права и бороться за честь и достоинство Театра Российской Армии, который за 20 с лишним лет стал нашим вторым домом! Ну и конечно действия нового руководства и главного режиссера можно оценить как нечестные и непрозрачные, так как во многих информационных источниках они неоднократно говорили: „Мы никого увольнять не будем!“ И к этому хочется процитировать нового министра обороны Андрея Белоусова: „Ошибиться можно, врать нельзя!“», — сказала Ксения Таран журналисту URA.RU. Ранее стало известно об увольнении актеров труппы Театра Российской Армии. Главный режиссер Александр Лазарев отметил, что с артистами просто не стали продлевать контракт. По его словам, все было сделано в рамках трудового законодательства. «Никакого увольнения не произошло совершенно, это просто непродление контракта. Артисты, которые были на контракте, заключили его на один год. И каждый год должны его продлевать. Просто с некоторыми актерами контракт не продлили, вот и все. Никаких увольнений, репрессий — ничего этого нет. Они могут считать это несправедливым, но по закону все сделано правильно», — сказал Лазарев в разговоре с «Газетой.Ru». В Театре Российской Армии уже уволили семь артистов. Еще 15 подписали уведомления об увольнении. Среди уволенных есть четыре актера со стажем работы более 20 лет.