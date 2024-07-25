Власти Подмосковья сообщили о законности сделок с участками Барвихи

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Представители Минимущества заявили, что сделка о покупке участков была законной
Представители Минимущества заявили, что сделка о покупке участков была законной Фото:

Минимущество Подмосковья на судебном процессе по спорным землям коттеджного поселка «Сады Майендорф» в Барвихе поддержало позицию ответчиков о законности сделки. Представители министерства заявили, что покупка земель соответствовала требованиям законодательства, действовавшего во время заключения сделок.

«На этом заседании представители Министерства имущественных отношений Московской области заявили, что покупка принадлежавших ранее санаторию земель соответствовала требованиям законодательства, действовавшего во время заключения сделок», — приводит данные из суда РБК. Министерство было привлечено к делу в качестве третьего лица.

На суде представители Минимущества напомнили, что в 2001 году глава Одинцовского района написал постановление о выборе участка площадью 99 гектаров из земель санатория «Барвиха», а губернатор области постановил прекратить право пользования этим участком, изменив его назначение на «земли запаса». Помимо этого, действия были подкреплены ходатайствами управделами президента, самим санаторием и других ведомств.

Разбирательство по статье о мошенничестве в особо крупном размере длится с 2013 года. Прокурор заявил, что спорные земли были проданы в 236 раз дешевле рыночной стоимости, передает RT. В 2015-м расследование было прекращено, однако его возобновили в 2023 году. В марте 2024 года прокуратура потребовала вернуть государству 13 участков в Барвихе.

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Минимущество Подмосковья на судебном процессе по спорным землям коттеджного поселка «Сады Майендорф» в Барвихе поддержало позицию ответчиков о законности сделки. Представители министерства заявили, что покупка земель соответствовала требованиям законодательства, действовавшего во время заключения сделок. «На этом заседании представители Министерства имущественных отношений Московской области заявили, что покупка принадлежавших ранее санаторию земель соответствовала требованиям законодательства, действовавшего во время заключения сделок», — приводит данные из суда РБК. Министерство было привлечено к делу в качестве третьего лица. На суде представители Минимущества напомнили, что в 2001 году глава Одинцовского района написал постановление о выборе участка площадью 99 гектаров из земель санатория «Барвиха», а губернатор области постановил прекратить право пользования этим участком, изменив его назначение на «земли запаса». Помимо этого, действия были подкреплены ходатайствами управделами президента, самим санаторием и других ведомств. Разбирательство по статье о мошенничестве в особо крупном размере длится с 2013 года. Прокурор заявил, что спорные земли были проданы в 236 раз дешевле рыночной стоимости, передает RT. В 2015-м расследование было прекращено, однако его возобновили в 2023 году. В марте 2024 года прокуратура потребовала вернуть государству 13 участков в Барвихе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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