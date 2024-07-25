Банда подростков грабит магазины в Екатеринбурге

В Екатеринбурге банда подростков ограбила пять магазинов за неделю. Несовершеннолетние украли товара на сумму около 700 тысяч рублей. Последнее ограбление произошло ночью 25 июля, сообщил один из пострадавших бизнесменов.
«На их счету уже пять эпизодов ограблений! У нас уже собраны все материалы, доказательства, лица, соцсети, скрины сбыта товара и прочее… 25 июля ночью ограбили очередной вейп-шоп на проспекте Космонавтов, 76, на сумму 150 000 рублей. Общий ущерб за пять эпизодов составил уже около 700 000 рублей», — сообщил пострадавший telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
По информации канала, грабители работают каждую ночь: бизнесмены караулят их у магазинов и ожидают новых налетов. По информации telegram-канала Ural Mash, подростки ограбили несколько вейпшопов, разбив окно и забрав с собой продукцию и деньги из кассы. Канал подчеркивает, что их уже разыскивает полиция.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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