Соединенные Штаты готовы вести диалог с Россией относительно размещения с 2026 года американских ракет на территории ФРГ. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.
«Мы открыты для сотрудничества по снижению рисков как с Китаем, так и с Россией в сфере вооружений», — приводит ТАСС заявление Стюарт.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее связал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией СВО на Украине. Шольц отметил, что это должно стать первым шагом РФ для обсуждения возможности отказа от размещения американских ракет, пишет «Национальная служба новостей».
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