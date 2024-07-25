25 июля 2024

США завили о готовности к диалогу с РФ по размещению ракет в ФРГ

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Речь идет о решении США размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности
Речь идет о решении США размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты готовы вести диалог с Россией относительно размещения с 2026 года американских ракет на территории ФРГ. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

«Мы открыты для сотрудничества по снижению рисков как с Китаем, так и с Россией в сфере вооружений», — приводит ТАСС заявление Стюарт.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее связал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией СВО на Украине. Шольц отметил, что это должно стать первым шагом РФ для обсуждения возможности отказа от размещения американских ракет, пишет «Национальная служба новостей». 

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Соединенные Штаты готовы вести диалог с Россией относительно размещения с 2026 года американских ракет на территории ФРГ. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт. «Мы открыты для сотрудничества по снижению рисков как с Китаем, так и с Россией в сфере вооружений», — приводит ТАСС заявление Стюарт. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее связал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией СВО на Украине. Шольц отметил, что это должно стать первым шагом РФ для обсуждения возможности отказа от размещения американских ракет, пишет «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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