Правительство Дагестана наградило челябинку за стабильный интернет

Работающая более 10 лет в Дагестане Татьяна Федорец из Челябинска поощрена региональным правительством. Об этом сообщили в пресс-службе Республики.
«Начальник отдела технической эксплуатации сети АО „Электросвязь“ Татьяна Федорец приехала в Дагестан из Челябинска в 2012 году. Сегодня она возглавляет крупное подразделение в местной в компании и благодаря ей есть бесперебойный интернет», — сообщает telegram-канал «Правительство Дагестана».
Федорец отметила, что награда ей очень приятна. Награжденная также поделилась первыми впечатлениями от Дагестана, впервые с которым она познакомилась 12 лет назад. По ее мнению, в Махачкале живут невероятно теплые, отзывчивые и доверчивые люди. Дагестан, по ее словам, это натуральные продукты, которых нет за пределами республики, это неописуемые горы и море.
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