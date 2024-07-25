25 июля 2024

Правительство Дагестана наградило челябинку за стабильный интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Федорец заявила, что наград для нее стала неожиданностью
Федорец заявила, что наград для нее стала неожиданностью Фото:

Работающая более 10 лет в Дагестане Татьяна Федорец из Челябинска поощрена региональным правительством. Об этом сообщили в пресс-службе Республики. 

«Начальник отдела технической эксплуатации сети АО „Электросвязь“ Татьяна Федорец приехала в Дагестан из Челябинска в 2012 году. Сегодня она возглавляет крупное подразделение в местной в компании и благодаря ей есть бесперебойный интернет», — сообщает telegram-канал «Правительство Дагестана».

Федорец отметила, что награда ей очень приятна.  Награжденная также поделилась первыми впечатлениями от Дагестана, впервые с которым она познакомилась 12 лет назад. По ее мнению, в Махачкале живут невероятно теплые, отзывчивые и доверчивые люди. Дагестан, по ее словам, это натуральные продукты, которых нет за пределами республики, это неописуемые горы и море.

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Работающая более 10 лет в Дагестане Татьяна Федорец из Челябинска поощрена региональным правительством. Об этом сообщили в пресс-службе Республики.  «Начальник отдела технической эксплуатации сети АО „Электросвязь“ Татьяна Федорец приехала в Дагестан из Челябинска в 2012 году. Сегодня она возглавляет крупное подразделение в местной в компании и благодаря ей есть бесперебойный интернет», — сообщает telegram-канал «Правительство Дагестана». Федорец отметила, что награда ей очень приятна.  Награжденная также поделилась первыми впечатлениями от Дагестана, впервые с которым она познакомилась 12 лет назад. По ее мнению, в Махачкале живут невероятно теплые, отзывчивые и доверчивые люди. Дагестан, по ее словам, это натуральные продукты, которых нет за пределами республики, это неописуемые горы и море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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