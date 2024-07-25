25 июля 2024

В России разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ

© Служба новостей «URA.RU»
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В его основе находится лентивирусный вектор
В его основе находится лентивирусный вектор Фото:

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции на основе лентивирусного вектора. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

«Идет разработка препарата на основе лентивирусного вектора. Это новый подход на основе генной терапии», — приводит ТАСС сообщение агентства.

По данным ФМБА, препарат сможет применяться для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, обеспечивая минимальные побочные эффекты. Также лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости.

В 24 российских регионах выявили превышение среднего значения пораженности ВИЧ, сообщается в докладе Роспотребнадзора. Наибольшее число случаев заболеваемости ВИЧ выявлено в некоторых регионах Сибири, Урала и Приволжья, пишет «Национальная служба новостей».

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Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции на основе лентивирусного вектора. Об этом сообщили в пресс-службе агентства. «Идет разработка препарата на основе лентивирусного вектора. Это новый подход на основе генной терапии», — приводит ТАСС сообщение агентства. По данным ФМБА, препарат сможет применяться для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, обеспечивая минимальные побочные эффекты. Также лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости. В 24 российских регионах выявили превышение среднего значения пораженности ВИЧ, сообщается в докладе Роспотребнадзора. Наибольшее число случаев заболеваемости ВИЧ выявлено в некоторых регионах Сибири, Урала и Приволжья, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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