В России разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции на основе лентивирусного вектора. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
«Идет разработка препарата на основе лентивирусного вектора. Это новый подход на основе генной терапии», — приводит ТАСС сообщение агентства.
По данным ФМБА, препарат сможет применяться для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, обеспечивая минимальные побочные эффекты. Также лечение не будет сопровождаться возникновением лекарственной устойчивости.
В 24 российских регионах выявили превышение среднего значения пораженности ВИЧ, сообщается в докладе Роспотребнадзора. Наибольшее число случаев заболеваемости ВИЧ выявлено в некоторых регионах Сибири, Урала и Приволжья, пишет «Национальная служба новостей».
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