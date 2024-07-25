25 июля 2024

Курганцам раскрыли место, где собрали тележку грибов. Фото

Тележку грибов собрала жительница Курганской области в Белозерском округе
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Курганской области похвасталась урожаем грибов
Жительница Курганской области похвасталась урожаем грибов Фото:

Жительница Курганской области собрала полную тележку грибов в лесу в Белозерском округе. Об этом она рассказала в соцсети.

«Недалеко от Кургана в Белозерском округе я насобирала целую тележку грибов», — написала любительница «тихой охоты» в паблике «Сообщество грибников Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». К посту она прикрепила фото грибов.

В комментариях курганцы рассказали, что в Белозерке есть много грибных мест. Они добавили, что теплая погода и дожди способствуют росту грибов.

Курганцы ездят в Белозерку за грибами
Курганцы ездят в Белозерку за грибами
Фото:

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Жительница Курганской области собрала полную тележку грибов в лесу в Белозерском округе. Об этом она рассказала в соцсети. «Недалеко от Кургана в Белозерском округе я насобирала целую тележку грибов», — написала любительница «тихой охоты» в паблике «Сообщество грибников Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». К посту она прикрепила фото грибов. В комментариях курганцы рассказали, что в Белозерке есть много грибных мест. Они добавили, что теплая погода и дожди способствуют росту грибов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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