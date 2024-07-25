Жительница Курганской области похвасталась урожаем грибов
Жительница Курганской области собрала полную тележку грибов в лесу в Белозерском округе. Об этом она рассказала в соцсети.
«Недалеко от Кургана в Белозерском округе я насобирала целую тележку грибов», — написала любительница «тихой охоты» в паблике «Сообщество грибников Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». К посту она прикрепила фото грибов.
В комментариях курганцы рассказали, что в Белозерке есть много грибных мест. Они добавили, что теплая погода и дожди способствуют росту грибов.
Курганцы ездят в Белозерку за грибами
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