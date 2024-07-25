25 июля 2024

Автодилеры просят отложить индексацию утильсбора на 2025 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Дилеры предлагают перенести индексацию на 2025 год
Дилеры предлагают перенести индексацию на 2025 год Фото:

Ассоциация «Российские автодилеры» попросила у Минпромторга перенести индексацию утильсбора с начала 2024 года на 2025 год. Об этом говорится в письме объединения, адресованном главе ведомства Антону Алиханову.

«„Российские автодилеры“ предложили Минпромторгу перенести начало цикла индексации утилизационного сбора с этого года на 2025 год… До начала индексации утильсбора необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые в России не выпускаются, а также создать механизмы поддержки для автопрома», — приводит данные письма газета «Ведомости».

В тексте речь идет о возможности возобновления программы утилизации старых транспортных средств, когда покупателям предоставлялась скидка за сдачу старого авто, и о более прозрачном распределении промышленных субсидий для автоконцернов, пояснил газете директор ассоциации Игорь Чикин. Также предлагается уровнять объем индексации сбора для физических и юридических лиц.

По мнению председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева, предложение о повышении утильсбора с 1 октября 2024 года на 15% изначально относилось только к легковым автомобилям, передает RT. Однако позже политики начали рассматривать тему более широко, включая грузовой и электрический транспорт.

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Ассоциация «Российские автодилеры» попросила у Минпромторга перенести индексацию утильсбора с начала 2024 года на 2025 год. Об этом говорится в письме объединения, адресованном главе ведомства Антону Алиханову. «„Российские автодилеры“ предложили Минпромторгу перенести начало цикла индексации утилизационного сбора с этого года на 2025 год… До начала индексации утильсбора необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые в России не выпускаются, а также создать механизмы поддержки для автопрома», — приводит данные письма газета «Ведомости». В тексте речь идет о возможности возобновления программы утилизации старых транспортных средств, когда покупателям предоставлялась скидка за сдачу старого авто, и о более прозрачном распределении промышленных субсидий для автоконцернов, пояснил газете директор ассоциации Игорь Чикин. Также предлагается уровнять объем индексации сбора для физических и юридических лиц. По мнению председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева, предложение о повышении утильсбора с 1 октября 2024 года на 15% изначально относилось только к легковым автомобилям, передает RT. Однако позже политики начали рассматривать тему более широко, включая грузовой и электрический транспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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