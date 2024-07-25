25 июля 2024

Китайские банки отказываются принимать «грязные» юани из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Такое решение усложняет расчеты импорта
Такое решение усложняет расчеты импорта Фото:

Часть китайских банков стала делить юань на «чистый» и «грязный». Второе наименование связывают с Россией – такую валюту некоторые организации принимать не захотели, сообщил член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев.

«Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»… В практике… Черешнева был случай, когда китайский банк заявил, что не желает принимать юани, купленные на уже подсанкционной на тот момент Московской бирже», – рассказал Черешнев газете «Ведомости».

Генеральный директор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин также заявил газете, что такая позиция банков осложняет расчеты импорта с местными контрагентами, создавая потребность в поисках «чистого» юаня. Он также подчеркивает, что проблема стоит гораздо шире – банки КНР отказываются от операций с валютой страны, имеющим российский след.

В марте 2024 года некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях, передает RT. Клиенты Ping An Bank, Bank of Ningbo Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial и других получили соответствующие уведомления и деньги с отмененных транзакций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Часть китайских банков стала делить юань на «чистый» и «грязный». Второе наименование связывают с Россией – такую валюту некоторые организации принимать не захотели, сообщил член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев. «Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»… В практике… Черешнева был случай, когда китайский банк заявил, что не желает принимать юани, купленные на уже подсанкционной на тот момент Московской бирже», – рассказал Черешнев газете «Ведомости». Генеральный директор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин также заявил газете, что такая позиция банков осложняет расчеты импорта с местными контрагентами, создавая потребность в поисках «чистого» юаня. Он также подчеркивает, что проблема стоит гораздо шире – банки КНР отказываются от операций с валютой страны, имеющим российский след. В марте 2024 года некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях, передает RT. Клиенты Ping An Bank, Bank of Ningbo Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial и других получили соответствующие уведомления и деньги с отмененных транзакций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...