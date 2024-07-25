Китайские банки отказываются принимать «грязные» юани из РФ

Часть китайских банков стала делить юань на «чистый» и «грязный». Второе наименование связывают с Россией – такую валюту некоторые организации принимать не захотели, сообщил член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев.
«Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на «грязный» и «чистый»… В практике… Черешнева был случай, когда китайский банк заявил, что не желает принимать юани, купленные на уже подсанкционной на тот момент Московской бирже», – рассказал Черешнев газете «Ведомости».
Генеральный директор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин также заявил газете, что такая позиция банков осложняет расчеты импорта с местными контрагентами, создавая потребность в поисках «чистого» юаня. Он также подчеркивает, что проблема стоит гораздо шире – банки КНР отказываются от операций с валютой страны, имеющим российский след.
В марте 2024 года некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях, передает RT. Клиенты Ping An Bank, Bank of Ningbo Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial и других получили соответствующие уведомления и деньги с отмененных транзакций.
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