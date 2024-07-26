В ЯНАО произошел взрыв на предприятии по добыче газа, есть погибший

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ФСБ, учения. Челябинск, руины, атака, спецоперация, бомбежка, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво, взрыв
В результате ЧП пострадали восемь человек, один погиб Фото:

В результате взрыва на предприятии по добыче газа в ЯНАО погиб один человек, восемь пострадали. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Восемь человек пострадали в результате взрыва на предприятии по добыче газа в ЯНАО. Один из них погиб», — передает telegram-канал. Уточняется, что ЧП произошло около 3.00 по местному времени в районе Нового Уренгоя. По предварительным данным взорвалась установка комплексной подготовки газа. На месте работают оперативные службы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В результате взрыва на предприятии по добыче газа в ЯНАО погиб один человек, восемь пострадали. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Восемь человек пострадали в результате взрыва на предприятии по добыче газа в ЯНАО. Один из них погиб», — передает telegram-канал. Уточняется, что ЧП произошло около 3.00 по местному времени в районе Нового Уренгоя. По предварительным данным взорвалась установка комплексной подготовки газа. На месте работают оперативные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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