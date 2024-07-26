В ЯНАО произошел взрыв на предприятии по добыче газа, есть погибший

В результате ЧП пострадали восемь человек, один погиб
В результате взрыва на предприятии по добыче газа в ЯНАО погиб один человек, восемь пострадали. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Восемь человек пострадали в результате взрыва на предприятии по добыче газа в ЯНАО. Один из них погиб», — передает telegram-канал. Уточняется, что ЧП произошло около 3.00 по местному времени в районе Нового Уренгоя. По предварительным данным взорвалась установка комплексной подготовки газа. На месте работают оперативные службы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС по ЯНАО. Ответ ожидается.
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