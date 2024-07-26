Французы возмущены несправедливыми штрафами из-за Олимпиады

Автомобилисты и таксисты в Париже выразили свое возмущение после того, как крайние полосы на ряде дорог города были закрыты для обычного движения в связи с Олимпийскими играми. Закрытые полосы используются исключительно для проезда аккредитованного на Олимпиаду транспорта, другим участникам дорожного движения за проезд по ним грозят штрафы.
«Проезд по „выделенкам“ разрешен только аккредитованному „Олимпийскому транспорту“», — сообщили РИА Новости со ссылкой на рассказы французских водителей. При этом обычным автомобилистам, попавшим на эти полосы, грозят штрафы в размере 135 евро. Аккредитованным транспортом оказались: автобусы спортивных команд и их сопровождение, дорогое городское такси, общественный транспорт и службы спасения.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. URA.RU рассказывало основные моменты будущей 33-й Олимпиады. В этом году Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 россиян до международных соревнований. Где и когда смотреть выступления российских спортсменов в материале URA.RU.
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