Французы возмущены несправедливыми штрафами из-за Олимпиады

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Французы жалуются на нововведения на дороге из-за Олимпиады
Французы жалуются на нововведения на дороге из-за Олимпиады Фото:

Автомобилисты и таксисты в Париже выразили свое возмущение после того, как крайние полосы на ряде дорог города были закрыты для обычного движения в связи с Олимпийскими играми. Закрытые полосы используются исключительно для проезда аккредитованного на Олимпиаду транспорта, другим участникам дорожного движения за проезд по ним грозят штрафы.

«Проезд по „выделенкам“ разрешен только аккредитованному „Олимпийскому транспорту“», — сообщили РИА Новости со ссылкой на рассказы французских водителей. При этом обычным автомобилистам, попавшим на эти полосы, грозят штрафы в размере 135 евро. Аккредитованным транспортом оказались: автобусы спортивных команд и их сопровождение, дорогое городское такси, общественный транспорт и службы спасения.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. URA.RU рассказывало основные моменты будущей 33-й Олимпиады. В этом году Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 россиян до международных соревнований. Где и когда смотреть выступления российских спортсменов в материале URA.RU. 

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Автомобилисты и таксисты в Париже выразили свое возмущение после того, как крайние полосы на ряде дорог города были закрыты для обычного движения в связи с Олимпийскими играми. Закрытые полосы используются исключительно для проезда аккредитованного на Олимпиаду транспорта, другим участникам дорожного движения за проезд по ним грозят штрафы. «Проезд по „выделенкам“ разрешен только аккредитованному „Олимпийскому транспорту“», — сообщили РИА Новости со ссылкой на рассказы французских водителей. При этом обычным автомобилистам, попавшим на эти полосы, грозят штрафы в размере 135 евро. Аккредитованным транспортом оказались: автобусы спортивных команд и их сопровождение, дорогое городское такси, общественный транспорт и службы спасения. Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. URA.RU рассказывало основные моменты будущей 33-й Олимпиады. В этом году Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 россиян до международных соревнований. Где и когда смотреть выступления российских спортсменов в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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