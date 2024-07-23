Когда и где смотреть выступления российских спортсменов на Олимпиаде

Появилось расписание выступлений российских атлетов на Олимпиаде в Париже
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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , олимпийские кольца, закат, олимпиада
По решению МОК, российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и аббревиатурой AIN Фото:

В Париже 24 июля стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 россиян до международных соревнований. Когда и где смотреть за выступлением россиян в Париже — в материале URA.RU.

Плавание

Российскую сборную на Играх-2024 будет представлять чемпион Европы и мира среди юниоров Евгений Сомов. Единственный, кто получил квоту в плавании. Сомов должен выступить в Париже на двух дистанциях — 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом. Главным фокус на стометровке. В этой дисциплине он показал третий результат сезона в мире.

Расписание Сомова в Париже:

27 июля (Здесь и далее время московское — прим. URA.RU)

  • 12:00 100 метров брасс. Предварительные заплывы;
  • 22:12 100 метров брасс. Полуфиналы.

28 июля

  • 22:44 100 метров брасс. Финал.

1 августа

  • 12:00 50 метров вольным стилем. Предварительные заплывы;
  • 21:44 50 метров вольным стилем. Полуфиналы.

2 августа

  • 21:30 50 м вольным стилем. Финал.

Теннис

К играм в Париже допустили всего семь теннисистов из РФ: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Точное расписание матчей конкретно для российских теннисистов пока неизвестно. Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Игровой день будет начинаться в 13:00.

Расписание теннисистов в Париже:

2 августа

  • 13:00 Женщины. Одиночный разряд. Матч за бронзу;
  • 13:00 Мужчины. Парный разряд. Матч за бронзу;
  • 13:00 Микст. Матч за бронзу;
  • 20:00 Микст. Финал.

3 августа

  • 13:00 Мужчины. Одиночный разряд. Матч за бронзу;
  • 13:00 Женщины. Одиночный разряд. Финал;
  • 13:00 Мужчины. Парный разряд. Финал.

4 августа

  • 13:00 Женщины. Парный разряд. Матч за бронзу;
  • 13:00 Мужчины. Одиночный разряд. Финал;
  • 13:00 Женщины. Парный разряд. Финал.

Прыжки на батуте

Представлять сборную под нейтральным флагом будет Анжела Бладцева. В июле она завоевала Кубок мира, с одной золотой и двумя серебряными медалями. Все соревнования батутистов (мужчин и женщин) на Олимпиаде пройдут в один день — 2 августа.

Расписание Бладцевой в Париже:

2 августа

  • 13:00 Женщины. Квалификация;
  • 14:50 Женщины. Финал.

Гребля на байдарках и каноэ

От России в Париж отправятся три каноиста: чемпион Европы и Кубка Мира Алексей Коровашков, трехкратного чемпион первенства мира и Европы Захар Петров и многократный призерша чемпионатов мира и трехкратная чемпионка Европы Олеся Ромасенко. В бой гребцы вступят ближе к концу Олимпиады. Их заезды пройдут с 6 по 10 августа.

Расписание для каноистов в Париже:

6 августа

  • 11:30 Мужчины. Каноэ-двойки 500 метров. Предварительные заезды;
  • 14:50 Мужчины. Каноэ-двойки. 500 метров. Четвертьфиналы.

7 августа

  • 12:40 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 метров. Предварительные заезды;
  • 15:40 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 метров. Четвертьфиналы.

8 августа

  • 11:30 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 метров. Предварительные заезды;
  • 12:20 Мужчины. Каноэ-двойки. 500 метров. Полуфиналы;
  • 13:40 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 метров. Четвертьфиналы;
  • 14:20 Мужчины. Каноэ-двойки. 500 метров. Финал.

9 августа

  • 12:30 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 метров. Полуфиналы;
  • 14:40 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 метров. Финал.

10 августа

  • 12:40 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 метров. Полуфинал;
  • 14:40 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 метров. Финал.

Велоспорт

Российскую команду в велоспорте будут представлять всего три спортсмена: Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко. Все трое выступают в шоссейных велогонках. Сырица и Дронова выступят в обоих доступных видах программы, Иванченко только в групповой гонке. Соревнования пройдут 27 июля и 3—4 августа.

Расписание для велогонщиков в Париже:

27 июля

  • 15:30 Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом;
  • 17:32 Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом.

3 августа

  • 12:00 Мужчины. Групповая гонка.

4 августа

  • 15:00 Женщины. Групповая гонка.

Где посмотреть Олимпиаду

Трансляция спортивных состязаний будет проходить на официальном сайте Олимпийских игр. Мероприятия будут проходить с 26 июля по 11 августа.

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В Париже 24 июля стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 россиян до международных соревнований. Когда и где смотреть за выступлением россиян в Париже — в материале URA.RU. Российскую сборную на Играх-2024 будет представлять чемпион Европы и мира среди юниоров Евгений Сомов. Единственный, кто получил квоту в плавании. Сомов должен выступить в Париже на двух дистанциях — 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом. Главным фокус на стометровке. В этой дисциплине он показал третий результат сезона в мире. 27 июля (Здесь и далее время московское — прим. URA.RU) 28 июля 1 августа 2 августа К играм в Париже допустили всего семь теннисистов из РФ: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Точное расписание матчей конкретно для российских теннисистов пока неизвестно. Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Игровой день будет начинаться в 13:00. 2 августа 3 августа 4 августа Представлять сборную под нейтральным флагом будет Анжела Бладцева. В июле она завоевала Кубок мира, с одной золотой и двумя серебряными медалями. Все соревнования батутистов (мужчин и женщин) на Олимпиаде пройдут в один день — 2 августа. 2 августа От России в Париж отправятся три каноиста: чемпион Европы и Кубка Мира Алексей Коровашков, трехкратного чемпион первенства мира и Европы Захар Петров и многократный призерша чемпионатов мира и трехкратная чемпионка Европы Олеся Ромасенко. В бой гребцы вступят ближе к концу Олимпиады. Их заезды пройдут с 6 по 10 августа. 6 августа 7 августа 8 августа 9 августа 10 августа Российскую команду в велоспорте будут представлять всего три спортсмена: Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко. Все трое выступают в шоссейных велогонках. Сырица и Дронова выступят в обоих доступных видах программы, Иванченко только в групповой гонке. Соревнования пройдут 27 июля и 3—4 августа. 27 июля 3 августа 4 августа Трансляция спортивных состязаний будет проходить на официальном сайте Олимпийских игр. Мероприятия будут проходить с 26 июля по 11 августа.
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