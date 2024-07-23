Когда и где смотреть выступления российских спортсменов на Олимпиаде

Появилось расписание выступлений российских атлетов на Олимпиаде в Париже

23 июля 2024 в 08:57 Размер текста - 17 +

По решению МОК, российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и аббревиатурой AIN Фото: pixabay.com © URA.RU В Париже 24 июля стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 россиян до международных соревнований. Когда и где смотреть за выступлением россиян в Париже — в материале URA.RU. Плавание Российскую сборную на Играх-2024 будет представлять чемпион Европы и мира среди юниоров Евгений Сомов. Единственный, кто получил квоту в плавании. Сомов должен выступить в Париже на двух дистанциях — 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом. Главным фокус на стометровке. В этой дисциплине он показал третий результат сезона в мире. Расписание Сомова в Париже: 27 июля (Здесь и далее время московское — прим. URA.RU) 12:00 100 метров брасс. Предварительные заплывы;

22:12 100 метров брасс. Полуфиналы. 28 июля 22:44 100 метров брасс. Финал. 1 августа 12:00 50 метров вольным стилем. Предварительные заплывы;

21:44 50 метров вольным стилем. Полуфиналы. 2 августа 21:30 50 м вольным стилем. Финал. Теннис К играм в Париже допустили всего семь теннисистов из РФ: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Точное расписание матчей конкретно для российских теннисистов пока неизвестно. Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Игровой день будет начинаться в 13:00. Расписание теннисистов в Париже: 2 августа 13:00 Женщины. Одиночный разряд. Матч за бронзу;

13:00 Мужчины. Парный разряд. Матч за бронзу;

13:00 Микст. Матч за бронзу;

20:00 Микст. Финал. 3 августа 13:00 Мужчины. Одиночный разряд. Матч за бронзу;

13:00 Женщины. Одиночный разряд. Финал;

13:00 Мужчины. Парный разряд. Финал. 4 августа 13:00 Женщины. Парный разряд. Матч за бронзу;

13:00 Мужчины. Одиночный разряд. Финал;

13:00 Женщины. Парный разряд. Финал. Прыжки на батуте Представлять сборную под нейтральным флагом будет Анжела Бладцева. В июле она завоевала Кубок мира, с одной золотой и двумя серебряными медалями. Все соревнования батутистов (мужчин и женщин) на Олимпиаде пройдут в один день — 2 августа. Расписание Бладцевой в Париже: 2 августа 13:00 Женщины. Квалификация;

14:50 Женщины. Финал. Гребля на байдарках и каноэ От России в Париж отправятся три каноиста: чемпион Европы и Кубка Мира Алексей Коровашков, трехкратного чемпион первенства мира и Европы Захар Петров и многократный призерша чемпионатов мира и трехкратная чемпионка Европы Олеся Ромасенко. В бой гребцы вступят ближе к концу Олимпиады. Их заезды пройдут с 6 по 10 августа. Расписание для каноистов в Париже: 6 августа 11:30 Мужчины. Каноэ-двойки 500 метров. Предварительные заезды;

14:50 Мужчины. Каноэ-двойки. 500 метров. Четвертьфиналы. 7 августа 12:40 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 метров. Предварительные заезды;

15:40 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 метров. Четвертьфиналы. 8 августа 11:30 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 метров. Предварительные заезды;

12:20 Мужчины. Каноэ-двойки. 500 метров. Полуфиналы;

13:40 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 метров. Четвертьфиналы;

14:20 Мужчины. Каноэ-двойки. 500 метров. Финал. 9 августа 12:30 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 метров. Полуфиналы;

14:40 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 метров. Финал. 10 августа 12:40 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 метров. Полуфинал;

14:40 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 метров. Финал. Велоспорт Российскую команду в велоспорте будут представлять всего три спортсмена: Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко. Все трое выступают в шоссейных велогонках. Сырица и Дронова выступят в обоих доступных видах программы, Иванченко только в групповой гонке. Соревнования пройдут 27 июля и 3—4 августа. Расписание для велогонщиков в Париже: 27 июля 15:30 Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом;

17:32 Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 3 августа 12:00 Мужчины. Групповая гонка. 4 августа 15:00 Женщины. Групповая гонка. Где посмотреть Олимпиаду Трансляция спортивных состязаний будет проходить на официальном сайте Олимпийских игр. Мероприятия будут проходить с 26 июля по 11 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Париже 24 июля стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 россиян до международных соревнований. Когда и где смотреть за выступлением россиян в Париже — в материале URA.RU. Российскую сборную на Играх-2024 будет представлять чемпион Европы и мира среди юниоров Евгений Сомов. Единственный, кто получил квоту в плавании. Сомов должен выступить в Париже на двух дистанциях — 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом. Главным фокус на стометровке. В этой дисциплине он показал третий результат сезона в мире. 27 июля (Здесь и далее время московское — прим. URA.RU) 28 июля 1 августа 2 августа К играм в Париже допустили всего семь теннисистов из РФ: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Точное расписание матчей конкретно для российских теннисистов пока неизвестно. Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Игровой день будет начинаться в 13:00. 2 августа 3 августа 4 августа Представлять сборную под нейтральным флагом будет Анжела Бладцева. В июле она завоевала Кубок мира, с одной золотой и двумя серебряными медалями. Все соревнования батутистов (мужчин и женщин) на Олимпиаде пройдут в один день — 2 августа. 2 августа От России в Париж отправятся три каноиста: чемпион Европы и Кубка Мира Алексей Коровашков, трехкратного чемпион первенства мира и Европы Захар Петров и многократный призерша чемпионатов мира и трехкратная чемпионка Европы Олеся Ромасенко. В бой гребцы вступят ближе к концу Олимпиады. Их заезды пройдут с 6 по 10 августа. 6 августа 7 августа 8 августа 9 августа 10 августа Российскую команду в велоспорте будут представлять всего три спортсмена: Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко. Все трое выступают в шоссейных велогонках. Сырица и Дронова выступят в обоих доступных видах программы, Иванченко только в групповой гонке. Соревнования пройдут 27 июля и 3—4 августа. 27 июля 3 августа 4 августа Трансляция спортивных состязаний будет проходить на официальном сайте Олимпийских игр. Мероприятия будут проходить с 26 июля по 11 августа.