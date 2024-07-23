Когда и где смотреть выступления российских спортсменов на Олимпиаде

В Париже 24 июля стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 14 россиян до международных соревнований. Когда и где смотреть за выступлением россиян в Париже — в материале URA.RU.
Плавание
Российскую сборную на Играх-2024 будет представлять чемпион Европы и мира среди юниоров Евгений Сомов. Единственный, кто получил квоту в плавании. Сомов должен выступить в Париже на двух дистанциях — 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом. Главным фокус на стометровке. В этой дисциплине он показал третий результат сезона в мире.
Расписание Сомова в Париже:
27 июля (Здесь и далее время московское — прим. URA.RU)
- 12:00 100 метров брасс. Предварительные заплывы;
- 22:12 100 метров брасс. Полуфиналы.
28 июля
- 22:44 100 метров брасс. Финал.
1 августа
- 12:00 50 метров вольным стилем. Предварительные заплывы;
- 21:44 50 метров вольным стилем. Полуфиналы.
2 августа
- 21:30 50 м вольным стилем. Финал.
Теннис
К играм в Париже допустили всего семь теннисистов из РФ: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина.
Точное расписание матчей конкретно для российских теннисистов пока неизвестно. Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Игровой день будет начинаться в 13:00.
Расписание теннисистов в Париже:
2 августа
- 13:00 Женщины. Одиночный разряд. Матч за бронзу;
- 13:00 Мужчины. Парный разряд. Матч за бронзу;
- 13:00 Микст. Матч за бронзу;
- 20:00 Микст. Финал.
3 августа
- 13:00 Мужчины. Одиночный разряд. Матч за бронзу;
- 13:00 Женщины. Одиночный разряд. Финал;
- 13:00 Мужчины. Парный разряд. Финал.
4 августа
- 13:00 Женщины. Парный разряд. Матч за бронзу;
- 13:00 Мужчины. Одиночный разряд. Финал;
- 13:00 Женщины. Парный разряд. Финал.
Прыжки на батуте
Представлять сборную под нейтральным флагом будет Анжела Бладцева. В июле она завоевала Кубок мира, с одной золотой и двумя серебряными медалями. Все соревнования батутистов (мужчин и женщин) на Олимпиаде пройдут в один день — 2 августа.
Расписание Бладцевой в Париже:
2 августа
- 13:00 Женщины. Квалификация;
- 14:50 Женщины. Финал.
Гребля на байдарках и каноэ
От России в Париж отправятся три каноиста: чемпион Европы и Кубка Мира Алексей Коровашков, трехкратного чемпион первенства мира и Европы Захар Петров и многократный призерша чемпионатов мира и трехкратная чемпионка Европы Олеся Ромасенко. В бой гребцы вступят ближе к концу Олимпиады. Их заезды пройдут с 6 по 10 августа.
Расписание для каноистов в Париже:
6 августа
- 11:30 Мужчины. Каноэ-двойки 500 метров. Предварительные заезды;
- 14:50 Мужчины. Каноэ-двойки. 500 метров. Четвертьфиналы.
7 августа
- 12:40 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 метров. Предварительные заезды;
- 15:40 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 метров. Четвертьфиналы.
8 августа
- 11:30 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 метров. Предварительные заезды;
- 12:20 Мужчины. Каноэ-двойки. 500 метров. Полуфиналы;
- 13:40 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 метров. Четвертьфиналы;
- 14:20 Мужчины. Каноэ-двойки. 500 метров. Финал.
9 августа
- 12:30 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 метров. Полуфиналы;
- 14:40 Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 метров. Финал.
10 августа
- 12:40 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 метров. Полуфинал;
- 14:40 Женщины. Каноэ-одиночки. 200 метров. Финал.
Велоспорт
Российскую команду в велоспорте будут представлять всего три спортсмена: Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко. Все трое выступают в шоссейных велогонках. Сырица и Дронова выступят в обоих доступных видах программы, Иванченко только в групповой гонке. Соревнования пройдут 27 июля и 3—4 августа.
Расписание для велогонщиков в Париже:
27 июля
- 15:30 Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом;
- 17:32 Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом.
3 августа
- 12:00 Мужчины. Групповая гонка.
4 августа
- 15:00 Женщины. Групповая гонка.
Где посмотреть Олимпиаду
Трансляция спортивных состязаний будет проходить на официальном сайте Олимпийских игр. Мероприятия будут проходить с 26 июля по 11 августа.
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