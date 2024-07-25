Археологи Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) изучают памятник каменного века с древними могилами и оружием. Как 26 июля сообщили в пресс-службе вуза, раскопки проходят на месте проектируемых объектов Михеевского горно-обогатительного комбината (ГОКа).
«Коллектив центра изучения природы и человека ЧелГУ приступил к археологическим раскопкам. Они проходят на территории Новониколаевского участка Михеевского месторождения медных руд в Карталинском районе. Работы финансируются АО «Михеевский ГОК»», заявили в вузе.
На участке обнаружены археологические памятники разных периодов: от каменного до раннего железного века. С осени 2021 года по весну 2022 года, ученые уже изучили несколько объектов, включая древний рудник и стоянки.
В настоящее время основное внимание учёных сосредоточено на стоянке Михеевская 2. Она является одним из крупнейших памятников каменного века в регионе с площадью более десяти гектаров. Исследования потребуют нескольких лет для полного изучения. Археологи планируют провести шифровку, прорисовку, фотографирование и описание артефактов, а также создать научный отчёт.
«Памятники каменного века достаточно редки на Южном Урале. В полученной коллекции каменных артефактов многочисленные орудия и оружие — наконечники стрел и дротиков, ножи, скребки и прочее. С древностями Северного Казахстана сближает памятник и находка массивного каменного диска с отверстием в центре», — рассказала директор центра Елена Куприянова.
Коллекция насчитывает более 15 тысяч артефактов. Стоянка Михеевская 2 примечательна не только размерами, но и многослойностью, свидетельствующей о ее использовании в разные эпохи. Например, было обнаружено ограбленное погребение бронзового века и керамика разных временных периодов.
Раскопки проводятся при поддержке специалистов по каменному веку и других экспертов. В работе участвуют волонтеры и студенты ЧелГУ, а также специалисты из различных организаций. К исследованию материалов привлекли специалисты по каменному веку: сотрудник центра историко-культурных исследований «Астра» Екатерина Яковлева, Евгения Гончарова из Свердловского областного краеведческого музея, археолог, младший научный сотрудник УрО РАН Алексей Рассадников.
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