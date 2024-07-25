25 июля 2024

Археологи Челябинского госуниверситета изучат памятник с древними могилами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Археологи будут вести раскопки в течение нескольких лет
Археологи будут вести раскопки в течение нескольких лет Фото:

Археологи Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) изучают памятник каменного века с древними могилами и оружием. Как 26 июля сообщили в пресс-службе вуза, раскопки проходят на месте проектируемых объектов Михеевского горно-обогатительного комбината (ГОКа).

«Коллектив центра изучения природы и человека ЧелГУ приступил к археологическим раскопкам. Они проходят на территории Новониколаевского участка Михеевского месторождения медных руд в Карталинском районе. Работы финансируются АО «Михеевский ГОК»», заявили в вузе.

На участке обнаружены археологические памятники разных периодов: от каменного до раннего железного века. С осени 2021 года по весну 2022 года, ученые уже изучили несколько объектов, включая древний рудник и стоянки.

В настоящее время основное внимание учёных сосредоточено на стоянке Михеевская 2. Она является одним из крупнейших памятников каменного века в регионе с площадью более десяти гектаров. Исследования потребуют нескольких лет для полного изучения. Археологи планируют провести шифровку, прорисовку, фотографирование и описание артефактов, а также создать научный отчёт.

«Памятники каменного века достаточно редки на Южном Урале. В полученной коллекции каменных артефактов многочисленные орудия и оружие — наконечники стрел и дротиков, ножи, скребки и прочее. С древностями Северного Казахстана сближает памятник и находка массивного каменного диска с отверстием в центре», — рассказала директор центра Елена Куприянова.

Коллекция насчитывает более 15 тысяч артефактов. Стоянка Михеевская 2 примечательна не только размерами, но и многослойностью, свидетельствующей о ее использовании в разные эпохи. Например, было обнаружено ограбленное погребение бронзового века и керамика разных временных периодов.

Раскопки проводятся при поддержке специалистов по каменному веку и других экспертов. В работе участвуют волонтеры и студенты ЧелГУ, а также специалисты из различных организаций. К исследованию материалов привлекли специалисты по каменному веку: сотрудник центра историко-культурных исследований «Астра» Екатерина Яковлева, Евгения Гончарова из Свердловского областного краеведческого музея, археолог, младший научный сотрудник УрО РАН Алексей Рассадников.

На месте раскопок уже извлекли 15 тысяч предметов древних людей
На месте раскопок уже извлекли 15 тысяч предметов древних людей
Фото:
Раскопки финансирует Михеевский ГОК
Раскопки финансирует Михеевский ГОК
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Археологи Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) изучают памятник каменного века с древними могилами и оружием. Как 26 июля сообщили в пресс-службе вуза, раскопки проходят на месте проектируемых объектов Михеевского горно-обогатительного комбината (ГОКа). «Коллектив центра изучения природы и человека ЧелГУ приступил к археологическим раскопкам. Они проходят на территории Новониколаевского участка Михеевского месторождения медных руд в Карталинском районе. Работы финансируются АО «Михеевский ГОК»», заявили в вузе. На участке обнаружены археологические памятники разных периодов: от каменного до раннего железного века. С осени 2021 года по весну 2022 года, ученые уже изучили несколько объектов, включая древний рудник и стоянки. В настоящее время основное внимание учёных сосредоточено на стоянке Михеевская 2. Она является одним из крупнейших памятников каменного века в регионе с площадью более десяти гектаров. Исследования потребуют нескольких лет для полного изучения. Археологи планируют провести шифровку, прорисовку, фотографирование и описание артефактов, а также создать научный отчёт. «Памятники каменного века достаточно редки на Южном Урале. В полученной коллекции каменных артефактов многочисленные орудия и оружие — наконечники стрел и дротиков, ножи, скребки и прочее. С древностями Северного Казахстана сближает памятник и находка массивного каменного диска с отверстием в центре», — рассказала директор центра Елена Куприянова. Коллекция насчитывает более 15 тысяч артефактов. Стоянка Михеевская 2 примечательна не только размерами, но и многослойностью, свидетельствующей о ее использовании в разные эпохи. Например, было обнаружено ограбленное погребение бронзового века и керамика разных временных периодов. Раскопки проводятся при поддержке специалистов по каменному веку и других экспертов. В работе участвуют волонтеры и студенты ЧелГУ, а также специалисты из различных организаций. К исследованию материалов привлекли специалисты по каменному веку: сотрудник центра историко-культурных исследований «Астра» Екатерина Яковлева, Евгения Гончарова из Свердловского областного краеведческого музея, археолог, младший научный сотрудник УрО РАН Алексей Рассадников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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