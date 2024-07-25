Жители улицы Севастопольской в Копейске (Челябинская область) опасаются возможного пожара из-за сильного искрения проводов во время дождей. Они сравнивают опасное явление с салютом, сообщил URA.RU 26 июля руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.
«Жители дома 43 на улице Севастопольской в копейском поселке Горняк жутко боятся пожара. И мы можем их понять. Такой фейерверк во время каждого дождя», — сообщил Рыжий.
Общественник добавил, что ОНФ обратится в «Россети Урал». Необходимо срочно привести неисправные провода в надлежащее состояние, пока не случилось трагедии.
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