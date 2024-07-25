25 июля 2024

В Копейске в дождь жители боятся пожара из-за салюта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители сравнивают опасное искрение проводов с салютом
Местные жители сравнивают опасное искрение проводов с салютом Фото:

Жители улицы Севастопольской в Копейске (Челябинская область) опасаются возможного пожара из-за сильного искрения проводов во время дождей. Они сравнивают опасное явление с салютом, сообщил URA.RU 26 июля руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.

«Жители дома 43 на улице Севастопольской в копейском поселке Горняк жутко боятся пожара. И мы можем их понять. Такой фейерверк во время каждого дождя», — сообщил Рыжий.

Общественник добавил, что ОНФ обратится в «Россети Урал». Необходимо срочно привести неисправные провода в надлежащее состояние, пока не случилось трагедии.

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Жители улицы Севастопольской в Копейске (Челябинская область) опасаются возможного пожара из-за сильного искрения проводов во время дождей. Они сравнивают опасное явление с салютом, сообщил URA.RU 26 июля руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Жители дома 43 на улице Севастопольской в копейском поселке Горняк жутко боятся пожара. И мы можем их понять. Такой фейерверк во время каждого дождя», — сообщил Рыжий. Общественник добавил, что ОНФ обратится в «Россети Урал». Необходимо срочно привести неисправные провода в надлежащее состояние, пока не случилось трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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