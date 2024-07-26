В Челябинской области выпала полуторамесячная норма осадков

В Челябинской области 25 июля, и в ночь на пятницу за сутки полуторамесячная норма осадков пролилась по всей территории региона. Регион накрыло дождями, местами – сильными, особенно сильные ливни пролились ночью в горах, сообщили в челябинском гидрометеоцентре.
«За сутки 25 июля и ночью 26 июля в регионе выпало до 73 мм осадков, что составило 1-1,5 месячной нормы. В Челябинске на данный момент за этот период выпало 42 мм, что составляет половину месячной нормы, в Бредах 70 мм - 1,5 месячной нормы. Также на МС Октябрьское выпало 58 мм - 93% от месячной нормы», - сообщили синоптики.
Также в отдельных районах по региону наблюдались грозы, усиления ветра до 15-18 м/с Особенно сложная ситуация складывается в горных районах. Так, на гидропосту Веселовка, в районе реки Ай, выпало 73 мм осадков, что может привести к резкому подъему уровня воды в реке.
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