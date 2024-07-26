В Челябинской области выпала полуторамесячная норма осадков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регион накрыло дождями, местами – сильными, особенно - в горах
Регион накрыло дождями, местами – сильными, особенно - в горах Фото:

В Челябинской области 25 июля, и в ночь на пятницу за сутки полуторамесячная норма осадков пролилась по всей территории региона. Регион накрыло дождями, местами – сильными, особенно сильные ливни пролились ночью в горах, сообщили в челябинском гидрометеоцентре.

«За сутки 25 июля и ночью 26 июля в регионе выпало до 73 мм осадков, что составило 1-1,5 месячной нормы. В Челябинске на данный момент за этот период выпало 42 мм, что составляет половину месячной нормы, в Бредах 70 мм - 1,5 месячной нормы. Также на МС Октябрьское выпало 58 мм - 93% от месячной нормы», - сообщили синоптики.

Также в отдельных районах по региону наблюдались грозы, усиления ветра до 15-18 м/с Особенно сложная ситуация складывается в горных районах. Так, на гидропосту Веселовка, в районе реки Ай, выпало 73 мм осадков, что может привести к резкому подъему уровня воды в реке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 25 июля, и в ночь на пятницу за сутки полуторамесячная норма осадков пролилась по всей территории региона. Регион накрыло дождями, местами – сильными, особенно сильные ливни пролились ночью в горах, сообщили в челябинском гидрометеоцентре. «За сутки 25 июля и ночью 26 июля в регионе выпало до 73 мм осадков, что составило 1-1,5 месячной нормы. В Челябинске на данный момент за этот период выпало 42 мм, что составляет половину месячной нормы, в Бредах 70 мм - 1,5 месячной нормы. Также на МС Октябрьское выпало 58 мм - 93% от месячной нормы», - сообщили синоптики. Также в отдельных районах по региону наблюдались грозы, усиления ветра до 15-18 м/с Особенно сложная ситуация складывается в горных районах. Так, на гидропосту Веселовка, в районе реки Ай, выпало 73 мм осадков, что может привести к резкому подъему уровня воды в реке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...