Челябинец, выигравший в лотерею свыше 41 млн рублей, снова купил победный билет

Сумма второго выигрыша челябинца превысила 1,7 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Челябинской области Вячеслав Б., который в феврале 2024 года выиграл в лотерею более 41 млн рублей, снова стал победителем. В этот раз мужчина выиграл свыше 1,7 млн рублей, сообщили URA.RU 26 июля в пресс-службе «Столото».

«Вячеслав Б.* из Челябинской области после триумфального выигрыша в размере 41 млн 840 тысяч 280 рублей в феврале 2023 года с удовольствием продолжил традицию участия в лотереях от „Столото“. Он во второй раз стал победителем-миллионером, его приз составил 1 млн 756 тысячи 584 рубля», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там рассказали, что перед розыгрышем мужчина почувствовал, что ему повезет. Купил несколько билетов «Спортлото «5 из 36», отметил случайные числа и победил.

Мужчина во второй раз выиграл в лотерею Фото: пресс-служба «Столото»