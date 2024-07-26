Челябинец, выигравший в лотерею свыше 41 млн рублей, снова купил победный билет

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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Сумма второго выигрыша челябинца превысила 1,7 млн рублей Фото:

Житель Челябинской области Вячеслав Б., который в феврале 2024 года выиграл в лотерею более 41 млн рублей, снова стал победителем. В этот раз мужчина выиграл свыше 1,7 млн рублей, сообщили URA.RU 26 июля в пресс-службе «Столото».

«Вячеслав Б.* из Челябинской области после триумфального выигрыша в размере 41 млн 840 тысяч 280 рублей в феврале 2023 года с удовольствием продолжил традицию участия в лотереях от „Столото“. Он во второй раз стал победителем-миллионером, его приз составил 1 млн 756 тысячи 584 рубля», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там рассказали, что перед розыгрышем мужчина почувствовал, что ему повезет. Купил несколько билетов «Спортлото «5 из 36», отметил случайные числа и победил.

Мужчина во второй раз выиграл в лотерею
Мужчина во второй раз выиграл в лотерею
Фото:

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Житель Челябинской области Вячеслав Б., который в феврале 2024 года выиграл в лотерею более 41 млн рублей, снова стал победителем. В этот раз мужчина выиграл свыше 1,7 млн рублей, сообщили URA.RU 26 июля в пресс-службе «Столото». «Вячеслав Б.* из Челябинской области после триумфального выигрыша в размере 41 млн 840 тысяч 280 рублей в феврале 2023 года с удовольствием продолжил традицию участия в лотереях от „Столото“. Он во второй раз стал победителем-миллионером, его приз составил 1 млн 756 тысячи 584 рубля», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там рассказали, что перед розыгрышем мужчина почувствовал, что ему повезет. Купил несколько билетов «Спортлото «5 из 36», отметил случайные числа и победил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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