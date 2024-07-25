25 июля 2024

Источник: установлены имена пострадавших при ночном взрыве в ЯНАО. Список

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Пострадавшие при взрыве в ЯНАО были госпитализированы в больницу Нового Уренгоя
Пострадавшие при взрыве в ЯНАО были госпитализированы в больницу Нового Уренгоя Фото:
новость из сюжета
ЧП на предприятии «Роснефти» в Новом Уренгое

При взрыве и возникшем пожаре на предприятии АО «Роспан Интернешнл» погиб один человек, еще восемь получили травмы. Источник в силовых структурах предоставил URA.RU список пострадавших.

Погиб:

Олег Сердюков.

Пострадали:

  1. Евгений Кулевич 1992 г.р. доставлен в ГБУЗ ЯНАО НЦГБ Новый Уренгой;
  2. Ринат Ибрагимов 1968 г.р. доставлен в ГБУЗ ЯНАО НЦГБ Новый Уренгой;
  3. Амир Галин 1986 г.р. доставлен в ГБУЗ ЯНАО НЦГБ Новый Уренгой;
  4. Михаил Минякин 1985 г.р. доставлен в ГБУЗ ЯНАО НЦГБ Новый Уренгой;
  5. Юрий Павлов 1962 г.р. лечение амбулаторно;
  6. Борис Овсянников 1982 г.р. лечение амбулаторно;
  7. Ильдар Ишгарин 1976 г.р. лечение амбулаторно;
  8. Николай Уткин 1979 г.р. лечение амбулаторно.

 Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Там обещали прокомментировать позже.

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При взрыве и возникшем пожаре на предприятии АО «Роспан Интернешнл» погиб один человек, еще восемь получили травмы. Источник в силовых структурах предоставил URA.RU список пострадавших. Погиб: Олег Сердюков. Пострадали:  Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Там обещали прокомментировать позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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