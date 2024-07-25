Пострадавшие при взрыве в ЯНАО были госпитализированы в больницу Нового Уренгоя
новость из сюжетаЧП на предприятии «Роснефти» в Новом Уренгое
При взрыве и возникшем пожаре на предприятии АО «Роспан Интернешнл» погиб один человек, еще восемь получили травмы. Источник в силовых структурах предоставил URA.RU список пострадавших.
Погиб:
Олег Сердюков.
Пострадали:
- Евгений Кулевич 1992 г.р. доставлен в ГБУЗ ЯНАО НЦГБ Новый Уренгой;
- Ринат Ибрагимов 1968 г.р. доставлен в ГБУЗ ЯНАО НЦГБ Новый Уренгой;
- Амир Галин 1986 г.р. доставлен в ГБУЗ ЯНАО НЦГБ Новый Уренгой;
- Михаил Минякин 1985 г.р. доставлен в ГБУЗ ЯНАО НЦГБ Новый Уренгой;
- Юрий Павлов 1962 г.р. лечение амбулаторно;
- Борис Овсянников 1982 г.р. лечение амбулаторно;
- Ильдар Ишгарин 1976 г.р. лечение амбулаторно;
- Николай Уткин 1979 г.р. лечение амбулаторно.
Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Там обещали прокомментировать позже.
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