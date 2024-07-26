Из-за ливней в Челябинской области прокуратура открыла горячую линию для граждан

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура взяла на контроль вопросы подтопления в Челябинской области Фото:

В Челябинской области прокуратура организовала горячую линию из-за погодных условий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, заявления граждан будут оперативно обработаны.

«В целях оперативного приема сообщений по вопросам подтопления, установления причиненного ущерба, организации его возмещения прокурорами городов и районов открыты „горячие линии“, на которые можно обратиться по номерам телефонов, размещенных на официальном сайте прокуратуры Челябинской области в разделе „Структура“. Кроме того, граждане могут направить обращение через портал „Госуслуги“, Единый портал прокуратуры РФ — в разделе „Обращение в прокуратуру Челябинской области“, а также обратиться с заявлением на личный прием в органы прокуратуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Сейчас органы местного самоуправления и коммунальные службы устраняют последствия ливней, обрушившихся на регион. Соблюдение прав граждан в период неудовлетворительных погодных условий находится на постоянном контроле органов прокуратуры.

Из-за погодного катаклизма экстренные службы области переведены в режим повышенной готовности. Челябинцев просят соблюдать меры предосторожности. URA.RU ведет репортаж с затопленных улиц Челябинска в режиме онлайн.

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В Челябинской области прокуратура организовала горячую линию из-за погодных условий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, заявления граждан будут оперативно обработаны. «В целях оперативного приема сообщений по вопросам подтопления, установления причиненного ущерба, организации его возмещения прокурорами городов и районов открыты „горячие линии“, на которые можно обратиться по номерам телефонов, размещенных на официальном сайте прокуратуры Челябинской области в разделе „Структура“. Кроме того, граждане могут направить обращение через портал „Госуслуги“, Единый портал прокуратуры РФ — в разделе „Обращение в прокуратуру Челябинской области“, а также обратиться с заявлением на личный прием в органы прокуратуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Сейчас органы местного самоуправления и коммунальные службы устраняют последствия ливней, обрушившихся на регион. Соблюдение прав граждан в период неудовлетворительных погодных условий находится на постоянном контроле органов прокуратуры. Из-за погодного катаклизма экстренные службы области переведены в режим повышенной готовности. Челябинцев просят соблюдать меры предосторожности. URA.RU ведет репортаж с затопленных улиц Челябинска в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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