Из-за ливней в Челябинской области прокуратура открыла горячую линию для граждан

Прокуратура взяла на контроль вопросы подтопления в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области прокуратура организовала горячую линию из-за погодных условий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, заявления граждан будут оперативно обработаны.

«В целях оперативного приема сообщений по вопросам подтопления, установления причиненного ущерба, организации его возмещения прокурорами городов и районов открыты „горячие линии“, на которые можно обратиться по номерам телефонов, размещенных на официальном сайте прокуратуры Челябинской области в разделе „Структура“. Кроме того, граждане могут направить обращение через портал „Госуслуги“, Единый портал прокуратуры РФ — в разделе „Обращение в прокуратуру Челябинской области“, а также обратиться с заявлением на личный прием в органы прокуратуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Сейчас органы местного самоуправления и коммунальные службы устраняют последствия ливней, обрушившихся на регион. Соблюдение прав граждан в период неудовлетворительных погодных условий находится на постоянном контроле органов прокуратуры.

Из-за погодного катаклизма экстренные службы области переведены в режим повышенной готовности. Челябинцев просят соблюдать меры предосторожности. URA.RU ведет репортаж с затопленных улиц Челябинска в режиме онлайн.