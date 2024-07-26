Последний двойник снялся с выборов в гордуму Челябинска

Последний из двойников-кандидатов в депутаты гордумы Челябинска выбыл из избирательной гонки. Окружная избирательная комиссия Курчатовского района отказала в регистрации Виктору Корневу, заявившемуся на округ, где баллотируется действующий депутат гордумы Владимир Корнев.
«Корнев Виктор Васильевич. Выдвинут региональным отделением партии „Зеленая альтернатива“ по одномандатному избирательному округу № 14. Отказ в регистрации», — указано на сайте облизбиркома.
Ранее с выборов снялись выдвиженцы от партии «Зеленая альтернатива» Илья Исайчук (избирательный округ № 1) и Андрей Кондратьев (округ № 4), а также самовыдвиженец по округу № 5 Александр Галкин. Все они являются тезками действующих депутатов, выдвинувшихся на выборах в гордуму. При этом они выдвигались с тезками по одним и тем же избирательным округам. Александр Мицуков, против которого выступил кандидат-двойник Данила Мицуков, сам отказался участвовать в выборах.
Всего на 26 июля из предвыборной гонки в гордуму Челябинска утратили 25 кандидатов из 183-х выдвинувшихся. Выборы состоятся 7 и 8 сентября.
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