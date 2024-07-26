Последний двойник снялся с выборов в гордуму Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2022. Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, топ, избирательный участок, звездочка, голосование, урна для голосования, выборы 2024
Выборы состоятся 7 и 8 сентября Фото:

Последний из двойников-кандидатов в депутаты гордумы Челябинска выбыл из избирательной гонки. Окружная избирательная комиссия Курчатовского района отказала в регистрации Виктору Корневу, заявившемуся на округ, где баллотируется действующий депутат гордумы Владимир Корнев.

«Корнев Виктор Васильевич. Выдвинут региональным отделением партии „Зеленая альтернатива“ по одномандатному избирательному округу № 14. Отказ в регистрации», — указано на сайте облизбиркома.

Ранее с выборов снялись выдвиженцы от партии «Зеленая альтернатива» Илья Исайчук (избирательный округ № 1) и Андрей Кондратьев (округ № 4), а также самовыдвиженец по округу № 5 Александр Галкин. Все они являются тезками действующих депутатов, выдвинувшихся на выборах в гордуму. При этом они выдвигались с тезками по одним и тем же избирательным округам. Александр Мицуков, против которого выступил кандидат-двойник Данила Мицуков, сам отказался участвовать в выборах.

Всего на 26 июля из предвыборной гонки в гордуму Челябинска утратили 25 кандидатов из 183-х выдвинувшихся. Выборы состоятся 7 и 8 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Последний из двойников-кандидатов в депутаты гордумы Челябинска выбыл из избирательной гонки. Окружная избирательная комиссия Курчатовского района отказала в регистрации Виктору Корневу, заявившемуся на округ, где баллотируется действующий депутат гордумы Владимир Корнев. «Корнев Виктор Васильевич. Выдвинут региональным отделением партии „Зеленая альтернатива“ по одномандатному избирательному округу № 14. Отказ в регистрации», — указано на сайте облизбиркома. Ранее с выборов снялись выдвиженцы от партии «Зеленая альтернатива» Илья Исайчук (избирательный округ № 1) и Андрей Кондратьев (округ № 4), а также самовыдвиженец по округу № 5 Александр Галкин. Все они являются тезками действующих депутатов, выдвинувшихся на выборах в гордуму. При этом они выдвигались с тезками по одним и тем же избирательным округам. Александр Мицуков, против которого выступил кандидат-двойник Данила Мицуков, сам отказался участвовать в выборах. Всего на 26 июля из предвыборной гонки в гордуму Челябинска утратили 25 кандидатов из 183-х выдвинувшихся. Выборы состоятся 7 и 8 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...