«Злые русские хакеры» слили данные более 3200 наемников в рядах ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры в преддверие Олимпиады хотят напомнить странам, что "их праздник утопает в крови"
Хакеры в преддверие Олимпиады хотят напомнить странам, что "их праздник утопает в крови" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В интернете были обнародованы данные о 3200 иностранных наемников, которые служат в рядах ВСУ. Информацию опубликовала хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры").

«Мы выкладываем в общий доступ свыше 3200 иностранных наемников, воюющих за ВСУ», — говорится в обращении хакеров. Они объяснили, что в преддверие начала Олимпиады в Париже хотят напомнить миру, что их соотечественники «причастны к преступлениям режима [президента Украины Владимира] Зеленского. „Ваш праздник утопает в крови“, — констатировали в RaHDit.

В списках наемниках значатся участник Зимней олимпиады-2014 Мауринс Кристапс, бизнесмен и профессор Юрис Альбертс Улманис, который написал книгу «Когда война станет личным», пропагандирующую русофобию. Также среди имен — израильцы, испанцы и немцы. 

В середине июля другие российские хакеры взломали эфир украинского ТВ. На экранах транслировалось послание военных РФ, которые показывали трофейную технику, пишет "Царьград". 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В интернете были обнародованы данные о 3200 иностранных наемников, которые служат в рядах ВСУ. Информацию опубликовала хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры"). «Мы выкладываем в общий доступ свыше 3200 иностранных наемников, воюющих за ВСУ», — говорится в обращении хакеров. Они объяснили, что в преддверие начала Олимпиады в Париже хотят напомнить миру, что их соотечественники «причастны к преступлениям режима [президента Украины Владимира] Зеленского. „Ваш праздник утопает в крови“, — констатировали в RaHDit. В списках наемниках значатся участник Зимней олимпиады-2014 Мауринс Кристапс, бизнесмен и профессор Юрис Альбертс Улманис, который написал книгу «Когда война станет личным», пропагандирующую русофобию. Также среди имен — израильцы, испанцы и немцы.  В середине июля другие российские хакеры взломали эфир украинского ТВ. На экранах транслировалось послание военных РФ, которые показывали трофейную технику, пишет "Царьград". 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...