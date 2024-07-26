В интернете были обнародованы данные о 3200 иностранных наемников, которые служат в рядах ВСУ. Информацию опубликовала хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры").
«Мы выкладываем в общий доступ свыше 3200 иностранных наемников, воюющих за ВСУ», — говорится в обращении хакеров. Они объяснили, что в преддверие начала Олимпиады в Париже хотят напомнить миру, что их соотечественники «причастны к преступлениям режима [президента Украины Владимира] Зеленского. „Ваш праздник утопает в крови“, — констатировали в RaHDit.
В списках наемниках значатся участник Зимней олимпиады-2014 Мауринс Кристапс, бизнесмен и профессор Юрис Альбертс Улманис, который написал книгу «Когда война станет личным», пропагандирующую русофобию. Также среди имен — израильцы, испанцы и немцы.
В середине июля другие российские хакеры взломали эфир украинского ТВ. На экранах транслировалось послание военных РФ, которые показывали трофейную технику, пишет "Царьград".
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