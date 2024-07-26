По факту смертельного ДТП на челябинской трассе возбуждено уголовное дело

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По факту ДТП, произошедшего 25 июля возле Усть-Катава (Челябинская область), в котором погибло три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом 26 июля URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Прокуратура контролирует ход расследования.

«Следствие возбудило уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), по факту смертельного ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.

Авария произошла на 1629-м километре трассы М-5 «Урал». Предварительно, водитель «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу для обгона, не рассчитал дистанцию, и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Водитель и один из пассажиров «Гранты» скончались на месте аварии. Еще один пассажир умер по пути в больницу. Было установлено, что никто из участников ДТП не был пристегнут ремнями безопасности.