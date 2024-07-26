Исполнительница хита «Матушка-земля» едет на корпоратив в Екатеринбург

Татьяна Куртукова и Miravi выступят на корпоративе в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Татьяна Куртукова прославилась в начале 2024 года — ее песня разошлась в соцсетях Фото:

Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова выступит на корпоративе одной из компаний в Екатеринбурге. Концерт пройдет в День воздушно-десантных войск, 2 августа.

«Организация летнего корпоративного мероприятия с участием Татьяны Куртуковой, Дениса Мажукова (пианист — прим. URA.RU), проекта Miravi и певицы Tasso в городе Екатеринбург», — указано на сайте агентства концертного директора Табриза Шахиди.

По данным telegram-канала Mash, Куртукова готова выступать на корпоративах за 2,2 млн рублей. За эту сумму артистка споет менее популярные песни и дважды хит «Матушка» — в начале и конце праздника. Райдер пока у звезды скромный: в гримерке должны быть диван, стулья, зеркало, из еды — фрукты, чай, лимон. При этом важен автомобиль для передвижения, предпочительны Mercedes-Benz, BMW, Genesis или Zeekr 009, для команды из 18 человек — микроавтобус.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова выступит на корпоративе одной из компаний в Екатеринбурге. Концерт пройдет в День воздушно-десантных войск, 2 августа. «Организация летнего корпоративного мероприятия с участием Татьяны Куртуковой, Дениса Мажукова (пианист — прим. URA.RU), проекта Miravi и певицы Tasso в городе Екатеринбург», — указано на сайте агентства концертного директора Табриза Шахиди. По данным telegram-канала Mash, Куртукова готова выступать на корпоративах за 2,2 млн рублей. За эту сумму артистка споет менее популярные песни и дважды хит «Матушка» — в начале и конце праздника. Райдер пока у звезды скромный: в гримерке должны быть диван, стулья, зеркало, из еды — фрукты, чай, лимон. При этом важен автомобиль для передвижения, предпочительны Mercedes-Benz, BMW, Genesis или Zeekr 009, для команды из 18 человек — микроавтобус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...