Исполнительница хита «Матушка-земля» едет на корпоратив в Екатеринбург

Татьяна Куртукова прославилась в начале 2024 года — ее песня разошлась в соцсетяхФото: Артем Геодакян/ТАСС
Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова выступит на корпоративе одной из компаний в Екатеринбурге. Концерт пройдет в День воздушно-десантных войск, 2 августа.
«Организация летнего корпоративного мероприятия с участием Татьяны Куртуковой, Дениса Мажукова (пианист — прим. URA.RU), проекта Miravi и певицы Tasso в городе Екатеринбург», — указано на сайте агентства концертного директора Табриза Шахиди.
По данным telegram-канала Mash, Куртукова готова выступать на корпоративах за 2,2 млн рублей. За эту сумму артистка споет менее популярные песни и дважды хит «Матушка» — в начале и конце праздника. Райдер пока у звезды скромный: в гримерке должны быть диван, стулья, зеркало, из еды — фрукты, чай, лимон. При этом важен автомобиль для передвижения, предпочительны Mercedes-Benz, BMW, Genesis или Zeekr 009, для команды из 18 человек — микроавтобус.
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Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова выступит на корпоративе одной из компаний в Екатеринбурге. Концерт пройдет в День воздушно-десантных войск, 2 августа. «Организация летнего корпоративного мероприятия с участием Татьяны Куртуковой, Дениса Мажукова (пианист — прим. URA.RU), проекта Miravi и певицы Tasso в городе Екатеринбург», — указано на сайте агентства концертного директора Табриза Шахиди. По данным telegram-канала Mash, Куртукова готова выступать на корпоративах за 2,2 млн рублей. За эту сумму артистка споет менее популярные песни и дважды хит «Матушка» — в начале и конце праздника. Райдер пока у звезды скромный: в гримерке должны быть диван, стулья, зеркало, из еды — фрукты, чай, лимон. При этом важен автомобиль для передвижения, предпочительны Mercedes-Benz, BMW, Genesis или Zeekr 009, для команды из 18 человек — микроавтобус.