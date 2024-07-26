Исполнительница хита «Матушка-земля» едет на корпоратив в Екатеринбург

Татьяна Куртукова и Miravi выступят на корпоративе в Екатеринбурге

26 июля 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Татьяна Куртукова прославилась в начале 2024 года — ее песня разошлась в соцсетях Фото: Артем Геодакян/ТАСС Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова выступит на корпоративе одной из компаний в Екатеринбурге. Концерт пройдет в День воздушно-десантных войск, 2 августа. «Организация летнего корпоративного мероприятия с участием Татьяны Куртуковой, Дениса Мажукова (пианист — прим. URA.RU), проекта Miravi и певицы Tasso в городе Екатеринбург», — указано на сайте агентства концертного директора Табриза Шахиди. По данным telegram-канала Mash , Куртукова готова выступать на корпоративах за 2,2 млн рублей. За эту сумму артистка споет менее популярные песни и дважды хит «Матушка» — в начале и конце праздника. Райдер пока у звезды скромный: в гримерке должны быть диван, стулья, зеркало, из еды — фрукты, чай, лимон. При этом важен автомобиль для передвижения, предпочительны Mercedes-Benz, BMW, Genesis или Zeekr 009, для команды из 18 человек — микроавтобус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова выступит на корпоративе одной из компаний в Екатеринбурге. Концерт пройдет в День воздушно-десантных войск, 2 августа. «Организация летнего корпоративного мероприятия с участием Татьяны Куртуковой, Дениса Мажукова (пианист — прим. URA.RU), проекта Miravi и певицы Tasso в городе Екатеринбург», — указано на сайте агентства концертного директора Табриза Шахиди. По данным telegram-канала Mash, Куртукова готова выступать на корпоративах за 2,2 млн рублей. За эту сумму артистка споет менее популярные песни и дважды хит «Матушка» — в начале и конце праздника. Райдер пока у звезды скромный: в гримерке должны быть диван, стулья, зеркало, из еды — фрукты, чай, лимон. При этом важен автомобиль для передвижения, предпочительны Mercedes-Benz, BMW, Genesis или Zeekr 009, для команды из 18 человек — микроавтобус.