«Главное живой, остальное не важно»: дочь пострадавшего при взрыве в ЯНАО узнала о происшествии

Вахтовик из Тюменской области остался в живых после взрыва на предприятии АО «Роспан Интернешнл», но до сих пор не вышел на связь. Об этом URA.RU сообщила родственница Николая Уткина.
«Доступа к телефону у него нет, связи с ним нет у меня. О состоянии ничего конкретного не знаю, живой, в сознании — это главное», — сообщила корреспонденту URA.RU в личной беседе дочь Уткина.
Она объяснила, телефон мужчины потерялся под завалами во время работы — другого у него нет. Вахтовым методом мужчина работает давно — подобных происшествий никогда не было. Сам он проживает в Тобольске.
«Главное живой, остальное не важно», — комментирует студентка. О состоянии отца она также справляется в больнице — тот лечится амбулаторно, а, значит, его травмы не критичны.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что число пострадавших после ночного взрыва в ЯНАО увеличилось до десяти человек. Пятеро лечатся амбулаторно, в том числе Николай Уткин, остальные — госпитализированы с разной степенью тяжести.
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