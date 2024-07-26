«Главное живой, остальное не важно»: дочь пострадавшего при взрыве в ЯНАО узнала о происшествии

Взрыв на предприятии по добыче газа в ЯНАО коснулся семьи вахтовика из Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на предприятии «Роснефти» в Новом Уренгое

Вахтовик из Тюменской области остался в живых после взрыва на предприятии АО «Роспан Интернешнл», но до сих пор не вышел на связь. Об этом URA.RU сообщила родственница Николая Уткина. 

«Доступа к телефону у него нет, связи с ним нет у меня. О состоянии ничего конкретного не знаю, живой, в сознании — это главное», — сообщила корреспонденту URA.RU в личной беседе дочь Уткина.

Она объяснила, телефон мужчины потерялся под завалами во время работы — другого у него нет. Вахтовым методом мужчина работает давно — подобных происшествий никогда не было. Сам он проживает в Тобольске.

«Главное живой, остальное не важно», — комментирует студентка. О состоянии отца она также справляется в больнице — тот лечится амбулаторно, а, значит, его травмы не критичны.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что число пострадавших после ночного взрыва в ЯНАО увеличилось до десяти человек. Пятеро лечатся амбулаторно, в том числе Николай Уткин, остальные — госпитализированы с разной степенью тяжести.

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Вахтовик из Тюменской области остался в живых после взрыва на предприятии АО «Роспан Интернешнл», но до сих пор не вышел на связь. Об этом URA.RU сообщила родственница Николая Уткина.  «Доступа к телефону у него нет, связи с ним нет у меня. О состоянии ничего конкретного не знаю, живой, в сознании — это главное», — сообщила корреспонденту URA.RU в личной беседе дочь Уткина. Она объяснила, телефон мужчины потерялся под завалами во время работы — другого у него нет. Вахтовым методом мужчина работает давно — подобных происшествий никогда не было. Сам он проживает в Тобольске. «Главное живой, остальное не важно», — комментирует студентка. О состоянии отца она также справляется в больнице — тот лечится амбулаторно, а, значит, его травмы не критичны. Ранее редакция URA.RU сообщила, что число пострадавших после ночного взрыва в ЯНАО увеличилось до десяти человек. Пятеро лечатся амбулаторно, в том числе Николай Уткин, остальные — госпитализированы с разной степенью тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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