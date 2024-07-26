Песков: Путин доволен работой правительства и ЦБ по развитию экономики

Президент РФ Владимир Путин удовлетворен работой Банка России и правительства. На данный момент уровень ВВП находится на хорошей отметке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Также сегодня в стране ЦБ должен пересмотреть уровень ключевой ставки.
«Президент неоднократно давал высокую оценку правительству и говорил, что удовлетворен его работой. И высокую оценку Центробанку давал, который обеспечивает стабильность. Показатели по росту ВВП весьма позитивные», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.
Пресс-секретарь президента добавил, что ни одна экономика мира не застрахована от возникновения текущих проблем. Эти экономические трудности требуют внимания и становятся предметом для введения регулятивных мер.
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