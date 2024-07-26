Песков: Путин доволен работой правительства и ЦБ по развитию экономики

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Путин доволен работой ЦБ по развитию экономики в РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин удовлетворен работой Банка России и правительства. На данный момент уровень ВВП находится на хорошей отметке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Также сегодня в стране ЦБ должен пересмотреть уровень ключевой ставки.

«Президент неоднократно давал высокую оценку правительству и говорил, что удовлетворен его работой. И высокую оценку Центробанку давал, который обеспечивает стабильность. Показатели по росту ВВП весьма позитивные», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.

Пресс-секретарь президента добавил, что ни одна экономика мира не застрахована от возникновения текущих проблем. Эти экономические трудности требуют внимания и становятся предметом для введения регулятивных мер.

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Президент РФ Владимир Путин удовлетворен работой Банка России и правительства. На данный момент уровень ВВП находится на хорошей отметке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Также сегодня в стране ЦБ должен пересмотреть уровень ключевой ставки. «Президент неоднократно давал высокую оценку правительству и говорил, что удовлетворен его работой. И высокую оценку Центробанку давал, который обеспечивает стабильность. Показатели по росту ВВП весьма позитивные», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Пресс-секретарь президента добавил, что ни одна экономика мира не застрахована от возникновения текущих проблем. Эти экономические трудности требуют внимания и становятся предметом для введения регулятивных мер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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