Песков: Путин доволен работой правительства и ЦБ по развитию экономики

26 июля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Путин доволен работой ЦБ по развитию экономики в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин удовлетворен работой Банка России и правительства. На данный момент уровень ВВП находится на хорошей отметке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Также сегодня в стране ЦБ должен пересмотреть уровень ключевой ставки. «Президент неоднократно давал высокую оценку правительству и говорил, что удовлетворен его работой. И высокую оценку Центробанку давал, который обеспечивает стабильность. Показатели по росту ВВП весьма позитивные», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Пресс-секретарь президента добавил, что ни одна экономика мира не застрахована от возникновения текущих проблем. Эти экономические трудности требуют внимания и становятся предметом для введения регулятивных мер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин удовлетворен работой Банка России и правительства. На данный момент уровень ВВП находится на хорошей отметке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Также сегодня в стране ЦБ должен пересмотреть уровень ключевой ставки. «Президент неоднократно давал высокую оценку правительству и говорил, что удовлетворен его работой. И высокую оценку Центробанку давал, который обеспечивает стабильность. Показатели по росту ВВП весьма позитивные», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Пресс-секретарь президента добавил, что ни одна экономика мира не застрахована от возникновения текущих проблем. Эти экономические трудности требуют внимания и становятся предметом для введения регулятивных мер.