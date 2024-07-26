Наряды пермского дизайнера заинтересовали организаторов конкурса «Мисс Европа»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финал шоу состоится в Италии
Финал шоу состоится в Италии Фото:

Пермскому дизайнеру Татьяне Бауэр поступило предложение представить наряд на международном конкурсе красоты «Мисс континентальная Европа». Об этом URA.RU рассказала сама дизайнер.

«Это официальное приглашение принять участие в телешоу „Мисс континентальная Европа — 2025“. Ваши творения великолепны и идеально подойдут для нашего мероприятия», — сказано в тексте письма от организаторов конкурса, которое показала Татьяна Бауэр корреспонденту агентства.

Пермячка добавила, что ей предложили стать персональным дизайнером одной из участниц и предоставить ей лучшее из своих платьев. Также среди модельеров проекта жюри проведет конкурс. В качестве приза победитель получит шанс создать коллекцию для следующего мероприятия, которую представят VIP-персоны. Пермячка еще до конца не определилась, примет ли приглашение. Сейчас ее юрист согласовывает условия контракта для участия.

Конкурс «Мисс континентальная Европа» проводится с 2013 года. В нем принимают участие девушки из разных стран. Финальное шоу состоится в итальянском городе Неаполь в начале 2025 года.

Ранее URA.RU рассказало, что Татьяна Бауэр представила свои наряды на модном показе Fashion Factor в Дубае. Коллекцию высоко оценила бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермскому дизайнеру Татьяне Бауэр поступило предложение представить наряд на международном конкурсе красоты «Мисс континентальная Европа». Об этом URA.RU рассказала сама дизайнер. «Это официальное приглашение принять участие в телешоу „Мисс континентальная Европа — 2025“. Ваши творения великолепны и идеально подойдут для нашего мероприятия», — сказано в тексте письма от организаторов конкурса, которое показала Татьяна Бауэр корреспонденту агентства. Пермячка добавила, что ей предложили стать персональным дизайнером одной из участниц и предоставить ей лучшее из своих платьев. Также среди модельеров проекта жюри проведет конкурс. В качестве приза победитель получит шанс создать коллекцию для следующего мероприятия, которую представят VIP-персоны. Пермячка еще до конца не определилась, примет ли приглашение. Сейчас ее юрист согласовывает условия контракта для участия. Конкурс «Мисс континентальная Европа» проводится с 2013 года. В нем принимают участие девушки из разных стран. Финальное шоу состоится в итальянском городе Неаполь в начале 2025 года. Ранее URA.RU рассказало, что Татьяна Бауэр представила свои наряды на модном показе Fashion Factor в Дубае. Коллекцию высоко оценила бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...